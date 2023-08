Opel: nuovi servizi connessi per la gamma del Fulmine

Opel aggiorna i servizi connessi offerti per tutte le autovetture e i veicoli commerciali leggeri raggruppandoli in tre nuovi pacchetti: Connect ONE, Connect PLUS subito disponibili e Connect PREMIUM, che arriverà in un secondo momento. I clienti possono attivare i pacchetti intelligenti con pochi clic tramite l’app myOpel o sullo store OpelConnect invece di dover attivare singolarmente i vari servizi. Inoltre, l’offerta è stata arricchita con molte funzionalità inedite, dall’EV Trip Planner per i veicoli elettrici quali le nuove Opel Astra Electric o Opel Corsa Electric (qui il nostro approfondimento), alla pratica funzione di comando a distanza che facilita la ricerca del veicolo nei parcheggi. I servizi sono disponibili a un prezzo di lancio per tutti gli ordini di nuovi veicoli effettuati dopo il 3 luglio 2023.

Opel: debuttano nuovi servizi digitali

ASSISTENZA ASSICURATA Il pacchetto Connect ONE include il servizio eCall per le emergenze e il servizio B-Call per ricevere assistenza stradale. Premendo per alcuni secondi il pulsante B-Call si contatta il servizio di assistenza stradale che chiederà tutte le informazioni necessarie per una prima diagnosi a distanza e, se necessario, invierà il servizio di recupero. Inoltre, con l’app myOpel i guidatori ricevono rapporti sullo stato del veicolo e informazioni sulle condizioni dei vari sistemi: dalla trasmissione ai freni, alla pressione degli pneumatici, all'elettronica di bordo. Il pacchetto Connect ONE completo è incluso con l’acquisto del veicolo ed è valido per 10 anni.

Opel: l'auto è a misura di smartphone

A MISURA DI SMARTPHONE Senza costi aggiuntivi per i primi sei mesi, Connect PLUS offre un’ampia gamma di servizi: dalla navigazione connessa, a funzioni di controllo del veicolo via app, a nuovi servizi specifici per i modelli elettrici (qui il nuovo logo Opel Blitz). Chiunque opti per un abbonamento annuale durante il periodo di prova godrà di un ulteriore vantaggio: il pacchetto Connect PLUS completo sarà disponibile per un periodo limitato al prezzo base di 60 euro all'anno o 6 euro al mese senza sistema di navigazione (normalmente 80 euro/8 euro) e di 100 euro all’anno o 10 euro al mese (invece di 120 euro/12 euro) con i servizi di navigazione.

La ricarica è più facile con Opel Connect PLUS

SEMPRE CONNESSI I servizi Connect PLUS comprendono a loro volta: la Navigazione Live con informazioni sul traffico e sul meteo in tempo reale, la ricerca di punti di interesse/parcheggi e tutte le indicazioni di ricarica per i veicoli elettrici. Comando a distanza ed E-remote Control: le porte possono essere sbloccate e bloccate e i fari o il clacson possono essere attivati tramite smartphone. L’app myOpel può essere utilizzata anche per creare e impostare piani di ricarica e orari per il precondizionamento del veicolo. Infine, Connected Alarm: questo nuovo servizio sarà disponibile a partire dalla fine del 2023 e potrà essere attivato su tutti i veicoli dotati di fabbrica di un sistema di allarme antifurto e di una centralina OpelConnect. Se l’allarme si attiva, le notifiche push nell’app forniscono informazioni dettagliate sul veicolo, sulla data e sull'ora e sulla causa dell'allarme.

