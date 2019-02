Autore:

Marco Congiu

IL NUOVO CHE AVANZA La Corolla è ufficialmente tornata. Dopo una pausa di qualche annetto in cui la Segmento C di Toyota era stata ribattezzata Auris, dal Giappone si sono decisi a rispolverare uno dei nomi più gloriosi nel portfolio della casa della doppia ellisse. Dopo aver visto da vicino la Corolla 5 porte e la Corolla Touring Sports, un modo più elegante per definire la versione Station Wagon, siamo in grado di darvi i prezzi per l'Italia, in attesa della prima prova internazionale in programma nei prossimi giorni.

ALLESTIMENTI E MOTORI Sono quattro gli allestimenti in cui è proposta la nuova Toyota Corolla 2019: Active, Business, Style e Lounge. Di serie abbiamo il clima bizona, ruote da 16”, fari anteriori a Led, retrocamera di parcheggio, selettore della modalità di guida e schermo da 8”, a cui si aggiunge anche il pacchetto di aiuti alla guida ribattezzato Toyota Safety Sense 2.0 e che comprende, tra gli altri, il cruise control adattivo, frenata automatica d'emergenza con riconoscimento pedoni e abbaglianti automatici. Due, invece, i motori tra cui scegliere: entrambi ibridi, si parte con il 1.8 litri benzina da 122 CV per poi salire di livello con il 2.0 benzina da 180 CV, disponibile però solo con gli allestimenti Style e Lounge.

QUANTO COSTA Per portarsi a casa la nuova Corolla bisogna mettere in cantiere almeno 27.300 euro per la versione berlina in allestimento Active abbinato al motore 1.8 benzina. Si sale a quota 28.300 euro per la Corolla Business, che diventano 30.050 per la Style e 33.850 per la Corolla Lounge. Per portarsi a casa la Corolla Sports Tourer, invece, vanno sommati 1.000 euro in più per allestimento.

SCHEDA TECNICA La nuova generazione di Toyota Corolla 2019 si basa sul pianale TNGA portato all'esordio dalla Prius di ultima generazione. Realizzata parzialmente in alluminio, è più rigida del 60% rispetto al passato – almeno secondo quanto comunicato da Toyota – ed ha un baricentro più vicino a terra di 1 cm. Lo scatto da 0 a 100 km/h per la Corolla 1.8 si copre in 10,9”, con una velocità massima di 180 km/h. Interessante il nuovo sistema ibrido installato sulla Corolla dotata del benzina da 2.0 litri: l'auto è in grado di funzionare totalmente in elettrico sino ai 115 km/h di velocità massima, a tutto vantaggio dei consumi e delle prestazioni. A proposito di consumi, la casa dichiara i 30,3 km/l per la Corolla con il milleotto, che scendono a 25,6 km/l con il motore da due litri.