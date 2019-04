Autore:

Giulia Fermani

NUOVA GLADIATOR Un nuovo membro della famiglia Jeep, all'anagrafe registrato con il nome Jeep Gladiator, si affianca al Nuovo Wrangler e, come lui, si stabilirà in Europa a partire dal 2020. Non dovrete aspettare così tanto, però, per vederlo dal vivo: da Jeep arriva infatti la conferma dell' anteprima europea della nuova Jeep Gladiator dal 12 al 14 luglio a San Martino di Castrozza (TN), in occasione del Camp Jeep 2019.

PREZZO E DIMENSIONI I prezzi per l'Italia non sono ancora stati comunicati ufficialmente, ma il Camp Jeep 2019 potrebbe essere una buona occasione per scoprirli. Negli USA, Jeep Gladiator va dai 33.545 dollari della versione base Sport ai 43.545 dollari del top di gamma Gladiator Rubicon. Parliamo di un pick-up lungo 5,54 metri, largo 1,88 m, con un cassone di 1,52 m di lunghezza e 1 metro cubo di volume di carico.

L'EVENTO Messo alla frusta dalla stampa Usa in off-road e "on-road" il Jeep Gladiator si prepara a sfilare alla sesta edizione del raduno monomarca annuale accanto a un'altra importante novità, la Jeep Wrangler Rubicon 1941 designed by Mopar. Lanciata all'ultimo salone di Ginevra, quersta variante studiata con Mopar è un allestimento 100% street legal pensato ad hoc per il fuoristrada.

LE PROVE Nel corso della tre giorni in Trentino organizzata da Jeep si susseguiranno i test drive dell'intera gamma dei modelli Jeep, come Wrangler, Compass, Cherokee, Grand Cherokee e Renegade. Sarà inoltre possibile mettere alla prova le capacità della propria Jeep, oltre ad attività come concerti di musica dal vivo e animazioni per i più piccoli.