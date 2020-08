UN CAMPER NELL’… AUTO Siete inguaribili amanti del turismo itinerante? Abbiamo quello che fa per voi. Per esempio, qui, potete leggere il nostro ultimo approfondimento su un modello perfettamente attrezzato. Ma se siete, più semplicemente, camperisti last minute, il noleggio non fa per voi o il budget è limitato, ma non vedete l’ora di farvi una grigliata con gli amici e una dormita al chiaro di luna, potrebbe esserci una soluzione pratica e, certamente, più economica piuttosto che mettersi in garage un costoso autocaravan completamente attrezzato. Infatti, l'azienda ceca Studio 519 ha progettato un modulo di compensato chiamato Nestbox, che si adatta perfettamente al bagagliaio di un’auto e può essere espanso in un letto matrimoniale e una cucina per il campeggio.

SI ADATTA A TANTI MODELLI Questo modulo, creato per conto dell'azienda locale Egoé, è disponibile in quattro dimensioni per adattarsi a un’ampia gamma di auto e può essere personalizzato con fornello, mini-frigo, lavello e attacco doccia da campeggio. Durante il trasporto questi diversi elementi sono racchiusi in una piccola struttura con supporto in acciaio che, nel punto più grande, misura poco più di un metro di lunghezza e mezzo metro di larghezza e altezza. Ma, all'occorrenza un sistema di cassetti integrati salvaspazio e attacchi a scomparsa consente di trasformare Nestbox in una configurazione completa per dormire e cucinare in pochi minuti. ''Il nostro obiettivo principale era raggiungere un livello di comfort simile a quello di un camper all'interno dei confini di un furgone'', ha detto il capo di Studio 519, Richard Vodička. “Ampliando le possibilità di un normale furgone si favorisce un modo di viaggiare molto più ricco di esperienze, che permette di rallentare il ritmo della vita e di avvicinarsi alla natura''.

COME FUNZIONA IL SISTEMA Per organizzare il letto, un pannello di doghe che viene ripiegato sulla parte superiore del telaio principale durante il trasporto può essere dispiegato sui sedili posteriori abbattuti dell'auto e rifinito con un materasso pieghevole. Nel frattempo, la cucina è concentrata in un grande cassetto, che può essere estratto dal bagagliaio per fornire spazio sul bancone e accesso al fornello e al mini-frigo. Il lavello è pieghevole e integrato in un pannello a ribalta che può essere riposto quando non è in uso. Una gamma di cassetti più piccoli è stata progettata specificamente per riporre le attrezzature da cucina mentre si è in viaggio, con incavi scavati nel legno per contenere coltelli e taglieri. Il compensato di betulla viene utilizzato per costruire tutti gli elementi e creare un senso di calore, oltre a portare la natura all'interno dell'auto.

CAMBIA IL MODO DI VIVERE ALL’ARIA APERTA L’obiettivo è che il sistema modulare Nestbox possa offrire un profilo di viaggio alternativo e un rinnovato senso di libertà a chi ama il turismo “en plein air”, soprattutto in un periodo come questo, dove le restrizioni causate dalla pandemia mondiale di Covid-19 hanno cambiato – forse per sempre – modo di vivere il tempo libero. ''Siamo nel bel mezzo di un cambiamento di mentalità in questo momento'', conclude Vodička. ''Le restrizioni ai viaggi globali hanno indotto le persone a ripensare a ciò che si aspettano dalle loro vacanze e dal loro tempo libero”.