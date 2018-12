Autore:

BUON NATALE Chi ha detto che ai bambini non piacciono le auto? Provate a farli salire a bordo di una Nissan GT-R portata in pista a Vallelunga dal grande Vitantonio Liuzzi e vedrete che sorrisi troverete sui loro volti. Non male, come regalo di Natale.

SUPERCAR Dotata del V6 da 3.8 litri capace di erogare ben 600 CV, la Nissan GT-R è stata a lungo tra le auto più veloci della leggendaria Nurburgring Nordschleife. Capace di emozionare come poche altre supercar, a breve dovrebbe essere seguita da una futura generazione, se possiile ancor più performante ed estrema. Di sicuo, ai bambini presenti è sembrata più che sufficiente a giudicare dalle loro facce.