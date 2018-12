Autore:

Giulia Fermani

UNA NUOVA GT-R PER IL 2020 Non è un segreto che Nissan stia lavorando a una nuova supercar per mandare in pensione la R35. Dato che la nuovissima Nissan GT-R, che con tutta probabilità si chiamerà R36, non verrà lanciata fino agli inizi del 2020, non manca il tempo per le congetture su come sarà. Tra i primi ad averci pensato c’è il designer russo Vladimir Gololobov, che ha ideato i rendering che trovate in gallery.

IL RENDERING I disegni del moscovita Gololobov mostrano una concept molto spigolosa, con frontale è dominato da fari verticali integrati in una coppia di passaruota angolari, ispirata un po’ all'attuale GT-R e un po’ al concept Vision Gran Turismo 2020. Il design squadrato della vettura prosegue ai lati dove spiccano anche un paio di ruote sovradimensionate poco adatte al mondo reale mentre al lato B sono stati assegnati i caratteristici fanali posteriori quadrangolari delle GT-R di vecchia generazione e un paio di terminali di scarico triangolari.

I NUMERI DA BATTERE Supercar 2+2 pesante -oltre 1,7 tonnellate- ma velocissima, sotto il cofano bombato della Nissan GT-R a trazione integrale pulsa un 6 cilindri a V biturbo da 3,8 litri. Qualche pillola: output di 570 cv, cambio robotizzato doppia frizione a 6 marce, sospensioni attive. In accelerazione la GT-R ha pochissime rivali sul pianeta e nessun'altra, nella sua fascia di prezzo, infatti scatta da 0 a 100 chilometri l'ora in soli 2,8 secondi. Per quelli (ancora) più esigenti c'è la Nissan GT-R Nismo, ovvero la versione estrema della già cattiva sportiva giapponese, che aggiunge 30 cv ai 570 della versione "normale". Nissan GT-R Nismo (R35) ha completato il percorso del Nürburgring Nordschleife in 7:08.68 secondo i dati riportati da Fastest Laps. Riuscirà la nuovissima versione attesa nel 2020 a fare meglio?

Ph Credit: Vladimir Gololobov