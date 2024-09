Incidente in montagna: muore Fabrizio Longo, direttore di Audi Italia

Incidente in Trentino, muore Fabrizio Longo, Direttore di Audi Italia, precipitato mentre percorreva una ferrata in solitaria

È deceduto sabato 31 agosto Fabrizio Longo, direttore di Audi Italia, precipitando da una ferrata su Cima Payer, nell'area dell'Adamello, in Trentino. Il tragico incidente ha avuto luogo durante un'escursione in solitaria. Ad allertare i soccorsi sarebbe stata una persona che si trovava in zona e ha visto l’alpinista precipitare. Gli operatori del soccorso alpino di Pinzolo, giunti sul posto con l’elicottero della Protezione Civile, hanno individuato il ferito circa 200 metri sotto la cima, ma ogni tentativo di rianimarlo è stato vano.

Lombarda Motori, inaugurato il nuovo Terminal Audi a Monza: Fabrizio Longo, AD di Audi Italia

VEDI ANCHE

LA CARRIERA Esperto alpinista e grande appassionato di montagna, Longo ha guidato negli ultimi 11 anni la filiale italiana della Casa Tedesca. 62 anni, nato a Rimini nel 1962, era laureato in Scienze Politiche alla Luiss di Roma. Ha ricoperto incarichi nel settore marketing nel Gruppo Fiat, nel Gruppo Piaggio, in Toyota Italia e in BMW Italia, approdando infine a Verona, nel Gruppo Volkswagen, dove ha portato il marchio Audi al top nedle vendite nel nostro Paese.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 01/09/2024