Autore:

Federico Sardo

MERCEDES FORMULA Dal 6 all’8 settembre, alla Darsena di Milano The Mercedes Formula, il ‘performance hub’ di Mercedes dedicato alla velocità, per i moltissimi appassionati che questo weekend transiteranno a Milano per il GP di Monza. In piazza 25 aprile, Mercedes-AMG ha allestito tre aree espositive dedicate all'anima più sportiva del brand.

MONOPOSTO E AMG In primis c'è la storia della Formula 1, con l'esposizione della monoposto di Lewis Hamilton, proprio quella che ha conquistato il quinto titolo mondiale nel 2018; poi ci sarà uno spazio dedicato alle high performance di AMG: sarà svelata in anteprima italiana la nuova Mercedes-AMG A45, equipaggiata con il quattro cilindri di serie più potente al mondo (421 CV).

GRAN TURISMO Infine si passa al virtuale, con la GT Sport e-Cup, primo torneo italiano di e-sport dedicato a Gran Turismo Sport, che in questa occasione darà il via alla sua prima run di qualifiche per la finale. Non mancheranno poi attività che prevedono il coinvolgimento del pubblico, e speciali gadget per tutti.

LA DICHIARAZIONE “Mercedes-AMG è un driver di passione, con un forte legame con la Formula 1”, ha dichiarato Mirco Scarchilli, Responsabile Marketing Communication Experience Mercedes-Benz Italia. "Con il concept The Mercedes Formula abbiamo voluto creare una sorta di ‘fuorisalone’ esterno al Circus, portando nel cuore di Milano tutte le emozioni che il nostro marchio ad alte prestazioni è in grado di trasmettere nelle sue molteplici declinazioni: dalla Formula 1 ai prodotti di serie, passando per il mondo degli e-sports che ci vede sempre più protagonisti a livello globale, ma senza dimenticare l’heritage che ci ha portato fino a qui.”