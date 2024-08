Auto usate: gli italiani premiano i modelli a gasolio

''Sebbene le vendite delle vetture a gasolio siano in deciso calo nel mercato del nuovo, la tendenza è di segno opposto per l'usato'', rileva Carfax, multinazionale specializzata nella raccolta dati sui veicoli di seconda mano. In base a una recente indagine, oltre il 50% di chi oggi acquista un veicolo di seconda mano sceglie il Diesel, nonostante le restrizioni che diverse città hanno varato per questo tipo di motorizzazione (ma con alcuni recenti segnali di distensione, va detto).

Auto usate, gli italiani preferiscono le Diesel

LA RICERCA I dati sono relativi al primo semestre del 2024. Come anticipato, il 52% delle persone che si apprestano ad acquistare un’auto di seconda mano si orienta sul Diesel, mentre il 34% sceglie l’alimentazione a benzina, il 5% una vettura ibrida e solo l’1% un’auto elettrica. La ricerca evidenzia inoltre come il mercato veda in vantaggio auto sostanzialmente datate e con un chilometraggio non trascurabile: 9 anni d'età e circa 130.000 km per i modelli Diesel e addierittura 11 anni per quelli a benzina, per i quali il chilometraggio medio è invece di 97.000 km. La ricerca di Carfax mette in correlazione questa tendenza con la minore reperibilità di auto a gasolio nuove, ma sembra corretto ricondurre i dati anche - o forse soprattutto - a un potere d'acquisto sostanzialmente basso e alla necessità di soddisfare un'esigenza di mobilità nel medio periodo, con lo spettro di un'elettrificazione imposta che potrebbe condizionare il mercato e svalutare ulteriormente i veicoli nell'arco di pochi anni.

LE PIÙ AMATE DAGLI ITALIANI I marchi più cercati da chi sta valutando di acquistare un Diesel usato vedono in testa BMW con il 12% delle preferenze; segue Mercedes a un'incollatura con l'11%. Più distanziata FIAT (9%), che comunque batte Audi (8%) e Volkswagen (7%). E qui entra in scena l'expertise di Carfax, secondo cui nel 40% dei casi le auto di seconda mano ha subito almeno un incidente o un danno, nella sua vita pregressa. Un aspetto che chiaramente interessa un eventuale acquirente così come sapere se l'auto è schilometrata (capita circa nel 2% dei casi), se è stata impiegata da una società di noleggio (1%) o se abbia trascorso un periodo all'estero (8%). Scoprire tutte queste informazioni è la mission di Carfax, che oggi è sempre più utilizzata anche dai concessionari prima dell'acquisizione delle vetture di seconda mano. I report di Carfax sono disponibili a chuinque e si possono acquistare e scaricare dal sito della compagnia: non riescono sempre a ricostruire la storia del veicolo al 100% (qui la prova del servizio), ma comunque costituiscono un elemento in più per la scelta prima dell'acquisto.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 27/08/2024