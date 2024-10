Come ti ribalto una Aventador Roadster: il video che è un tutorial

Come si raddrizza un'auto capovolta e come l'auto protegge i suoi passeggeri (come questa Lambo sia finita a testa in giù, è un mistero)

Se i sinistri stradali sono all'ordine del giorno, già un pelo più rari sono gli incidenti in cui l'auto finisce la sua corsa a tetto in giù. Ancor più rari sono gli episodi di cappottamento di un veicolo che un tetto non ce l'ha, tipo una spider: non proprio un inconveniente da fare spallucce. Molto, molto raro, infine, è che la spider in questione sia una Lamborghini Aventador SV Roadster. Tipo quella del filmato girato nei pressi del Big Tujunga Canyon, nei paraggi di Los Angeles. Sotto, assisti alle grandi manovre di ripristino (o ai... tentativi).



TORO INCORNATO Non è chiaro come sia avvenuto esattamente l'incidente (asfalto viscido, velocità eccessiva, ostacolo improvviso come trampolino?), visto che per ribaltare una Aventador Roadster serve mettersi d'impegno. Tuttavia, le conseguenze sono interessanti. Non solo, dal video caricato sulla pagina Instagram The Touge Police, è interessante osservare come le squadre di soccorso riportino la preziosissima vettura con le ruote a terra anziché in aria, sollevando la portiera a lama di coltello con un pezzo di legno e ruotando l'auto con l'aiuto di una gru. Tra l'altro il mezzo sembra aver subito danni relativamente contenuti (abbiamo detto ''relativamente'': non significa che tornerà a svolgere una vita normale). Soprattutto, questa è un'ottima occasione per scoprire (se e) come funzionano i sistemi di sicurezza antiribaltamento per vetture aperte, o ROPS (dall'inglese Rollover Protection Structure). Notare le due asticelle che sporgono dal bordo superiore del cofano motore posteriore, conficcate a terra proprio come le... corna di un Toro.

''Oh, issa!'' (Foto: Instagram / The Touge Police)

SALVI, A CARO PREZZO La (provvidenziale) attivazione del sistema di protezione antiribaltamento è proprio la ragione per la quale la malcapitata Aventador finirà con ogni probabilità per essere rottamata. Sostituire il sistema potrebbe costare al proprietario (del quale non si hanno notizie, ma che a quanto pare si è salvato) diverse migliaia di dollari. Tanto vale approfittarne per comprare una Revuelto. O meglio ancora, tanto vale rinunciare a sedersi al volante di qualsiasi supercar, non si sa mai che un acrobatico upside down fosse un messaggio del destino.

(Foto: Instagram / The Touge Police)

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 28/10/2024