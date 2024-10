Auto contro zucca: chi vince? Il video

Paese che vai, festa o usanza che trovi. Non è la sagra della polenta concia o dei porcini quella che ogni anno si tiene nella cittadina di Damariscotta, Maine, USA: qui, ogni anno, gli abitanti si ritrovano per un festival che, da 17 anni a questa parte, ha il suo momento clou nel ''lancio della zucca''. Guarda il video qui sotto che poi ne riparliamo. Da sottolineare che il festival era stato momentaneamente sospeso durante la pandemia e l'evento di quest'anno, che riprende l'usanza, è stato festeggiato in grande con... una zucca particolarmente grande. Logico, no?

GLI SFIDANTI Da un lato, una Mercury Sable, che da noi forse qualcuno ricorderà con il nome di Ford Montego. All'altro angolo del ring una mega-zucca da mezza tonnellata, sollevata per aria da una gru e lasciata cadere da un'altezza di circa 70 metri. Ma prima, un tiro di prova, fatto con una zucca simile: non è dato sapere se è per prendere la mira, se è per verificare che lo sgancio funzioni bene o solo per produrre all'istante qualche quintale di marmellata. L'esito del secondo colpo, comunque, è devastante, con il tetto dell'auto che si sfonda, le lamiere delle portiere che si accartocciano e un gran bel botto a svegliare l'entusiasmo della folla. Ti dispiace di più per l'auto o per la zucca?