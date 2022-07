Video: come festeggi il 4 luglio? Lancio l'auto nel burrone...

Vi dice niente il 4 luglio? Bravi: negli USA è il famoso Independence Day. Ora, per festeggiare c'è chi lancia fuochi d'artificio. In Alaska, dove evidentemente sono più creativi, preferiscono lanciare vecchie auto giù nel burrone. Guardate qui sotto il video dei festeggiamenti a Glacier View.

GRANDE ATTRAZIONE Teatro della manifestazione è Glacier View River Retreat, dalle parti di Anchorage, dove la scogliera alta un centinaio di metri è diventata la rampa di lancio per 13 veicoli, tra automobili e furgoni con roulotte al seguito. L'evento è ormai famoso, tanto che c'è chi è partito addirittura da Reno, in Nevada, per partecipare, guidando per quasi 4.800 chilometri. Ma com'è nata un'iniziativa così folle?

VEDI ANCHE

Glacier View Fourth of July Car Launch 2022, gli spettatori

IL TEST DELL'ALCE Tutto merito di un povero alce, contro cui si schiantò nel 2003 la moglie di uno degli organizzatori. La sua Volvo era talmente malmessa che alla fine fu demolita lanciandola giù dalla rupe. Molte scoperte geniali nascono per caso, dopotutto. Dopo questo demolition derby tanto particolare, le auto vengono recuperate e riciclate, perché va bene un po' di sana goliardia, ma l'ambiente naturale va preservato. Nessun abitante dell'Alaska è stato ferito nella realizzazione del video, fanno sapere.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 12/07/2022