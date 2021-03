IL RECORD DEI CRASH TEST Altro che crash test: non sono certo le prove Euro NCAP a decretare, questa volta, l'affidabilità della Toyota Corolla. Non di meno va preso atto che - dopo un autentico massacro di lamiere - è risultata proprio la celebre giapponese la vincitrice del più grande demolition derby della storia. Il record, regolarmente registrato dal Guinness World Records, resiste dal 2019 e per chi si fosse perso l'evento, nei due video in questa pagina trovate un breve estratto dell'azione e un documentario di ben 30 minuti (in francese) condiviso dagli organizzatori.

CHE COS'È UN DEMOLITION DERBY Un demolition derby è una gara di autoscontri a eliminazione in cui vince chi sopravvive: ossia chi rimane in grado di muoversi. Botte da orbi, quindi, per cercare di distruggere le auto avversarie, evitando i colpi degli altri automobilisti e cercando di limitare al massimo i propri danni. Praticamente un'ordinario casa-lavoro sul Grande Raccordo Anulare di Roma.

DOVE, COME, QUANDO L'autoscontro più grande del mondo ha avuto luogo il 3 agosto 2019 in Canada, St-Lazare de Bellechasse, durante il Festival de la Galette de Sarrasin. Organizzato da Nicolas Tremblay, Julien Fournier e Paul Morin, l'evento aveva lo scopo di onorare la tradizione locale dei demolition derby con un record mondiale. E come si vede dai video che condividiamo da Facebook e da YouTube il risultato ha dell'incredibile.

I NUMERI DEL RECORD Il funzionario del Guinness dei primati presente all'evento ha verificato la partecipazione di 125 vetture. Al termine della battaglia, durata 50 minuti, è stato dichiarato vincitore Mathieu Langlois: ultimo superstite al volante di una Toyota Corolla del 2001, che ha vinto il bel premio di 10.000 CAD, ossia circa 6.757 euro al cambio attuale. Volete vedere un altro botto da antologia? Guardate che fine fa questa Ferrari 812 Superfast...