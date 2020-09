ECOBONUS - PARTE 2 L'effetto click day è stato scongiurato, tuttavia - come previsto - il serbatoio sta svuotandosi a ritmi frenetici. Non tutti i suoi reparti: a soffrire è solo uno, ma è quello dal peso commerciale più strategico. A partire dal 1° settembre, i concessionari hanno nuovamente la possibilità di accedere alla piattaforma Ecobonus per la prenotazione del contributo per l’acquisto di veicoli a basse emissioni di categoria M1. E le risorse disponibili, stavolta, sono ingenti. Ma...

DIAMO I NUMERI Come da decreto Agosto, il fondo è stato infatti rifinanziato con ulteriori 400 milioni di euro. Come noto, il provvedimento ha inoltre suddiviso la fascia di emissioni CO2 61-110 g/km, a suo tempo introdotta col decreto Rilancio, in due scaglioni progessivi: 61-90 g/km e 91-110 g/km. All'apertura della nuova campagna di incentivi pubblici, il montepremi è stato così suddiviso:

150 milioni di euro per i modelli con emissioni CO2 0-20 g/km e 21-60 g/km (100 milioni di euro per l’originario ecobonus introdotto con la Legge di Bilancio 2019, più 50 milioni introdotti col decreto Rilancio).

per i modelli con emissioni CO2 e (100 milioni di euro per l’originario ecobonus introdotto con la Legge di Bilancio 2019, più introdotti col decreto Rilancio). 150 milioni di euro per i modelli con emissioni CO2 61-90 g/km (decreto Agosto) per esemplari acquistati e immatricolati da 15 agosto al 31 dicembre 2020.

per i modelli con emissioni CO2 (decreto Agosto) per esemplari acquistati e immatricolati da 15 agosto al 31 dicembre 2020. 100 milioni di euro per i modelli con emissioni CO2 91-110 g/km (decreto Agosto) per esemplari acquistati e immatricolati da 15 agosto al 31 dicembre 2020.



VASI (NON) COMUNICANTI Uno stanziamento storico, che rischia tuttavia di esaurirsi ben prima della sua scadenza legale. Limitatamente, almeno, alla categoria di gran lunga più gettonata, ovvero quella di vetture diesel e e benzina Euro 6. In particolare, in meno di due giorni i fondi per la fascia 91-110 g/km si sono già praticamente dimezzati. Si può monitorare il monte risorse consultando direttamente il portale Ecobonus del Ministero dello Sviluppo Economico. Più lento invece il tasso di decrescita dei fondi sia per la fascia 61-90 g/km, sia soprattutto per la fascia 0-60 g/km. Il mercato viaggia a due velocità: un numeratore scende vorticosamente, gli altri reggono. Possibile travaso di denari pubblici in vista?