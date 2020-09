AUTO NUOVA SOTTO GLI 8.000 EURO? YES, YOU CAN

SOTTO SOGLIA Non oltre gli ottomila, ma non siamo in tema di alpinismo. Voglio una citycar, la voglio nuova, ma più di 8.000 euro non sono disposto a spendere. Ci riesco? Sì, ci riesco, ma mi resta poco tempo. Probabilmente, a fine settembre sarà troppo tardi. Case auto ben disposte a fare sconti, ma incentivi in via di esaurimento rapido (consulta i fondi in tempo reale sulla piattaforma del Mise). E quale citycar? La Panda, certo, ma non solo lei. C'è una manciata di proposte estere che merita un pensiero.

COUNTDOWN Una corsa contro il tempo, quella per accaparrarsi il bonus emissioni. La corazzata finanziaria che il Governo ha varato in favore del settore auto (il decreto Agosto ha aggiunto 400 milioni di euro alle risorse preesistenti, suddividendole in nuovi scaglioni progressivi) viene ora saccheggiata da un mercato affamato di incentivi. L'assalto al bottino non è in ogni caso omogeneo: a essere predato con maggiore avidigia - come da copione - è il forziere che contiene i fondi riservati alle vetture della quarta fascia, quella cioè popolata da modelli diesel e benzina Euro 6 dal grado di emissioni CO2 compreso tra 91 e 110 g/km. Dei 100 milioni di euro inizialmente stanziati, e a disposizione dallo scorso 1° settembre, dopo una settimana ne rimangono poco più di 20 milioni.

LE FANTASTICHE 4 Per esercitare il tuo diritto all'Ecobonus e portarti a casa la tua macchinina a meno di 8.000 euro (abbassiamo il tiro di altri 2.000 euro rispetto alla nostra precedente guida, quella delle citycar sotto i 10.000 euro), devi muoverti. A metà settembre - salvo correzioni - il tempo sarà già scaduto. Bene, quali utilitarie sotto la soglia fatidica? Spulciando tra le offerte del momento, ne contiamo quattro.

Fiat Panda Pop 1.2 69 cv: prezzo listino 11.950 euro, prezzo promo 9.500 euro, prezzo promo con incentivo statale 8.000 euro, oppure 6.500 euro con rottamazione usato e finanziamento Contributo Prezzo di FCA Bank. Fino al 30 settembre 2020.

Panda Easy 1.0 70 cv Hybrid: prezzo di listino 13.750 euro, prezzo promo 11.250 euro, prezzo promo con incentivo statale 9.500 euro oppure 8.000 euro con rottamazione usato e finanziamento Contributo Prezzo Be-Hybrid di FCA Bank. Fino al 30 settembre 2020.

Citroen C1 Live VTi 72 cv 3 Porte: prezzo di listino 10.750 euro, prezzo promo 6.650 euro IVA e messa su strada incluse, in caso di acquisto con contestuale rottamazione di un veicolo con almeno 10 anni di anzianità. Promozione riservate a clienti privati per i contratti stipulati dal 1° settembre 2020 al 9 settembre 2020, con relativa immatricolazione entro il 30 settembre 2020.

Mitsubishi Space Star 1.0 Invite Radio MY20: prezzo di listino 13.320 euro, prezzo promo con rottamazione 8.950 euro, prezzo promo con rottamazione e finanziamento Mitsubishi Ecoshock ad anticipo zero 7.950 euro. Fino al 30 settembre 2020.

Renault Twingo Duel SCe 65: prezzo di listino 11.550 euro, prezzo promo (inclusi incentivi statali di 1.500 euro) 7.100 euro (IVA inclusa, IPT e contributo PFU esclusi) valido in caso di rottamazione di un veicolo usato con data di immatricolazione fino al 30/12/2010 e di proprietà del cliente o di uno dei familiari conviventi da almeno dodici mesi.