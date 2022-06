Batterie più piccole per auto economiche: Tesla e Panasonic pronte al lancio

LE BATTERIE DI NUOVA GENERAZIONE Elon Musk afferma che le nuove batterie 4680 di Panasonic sono assolutamente fondamentali per costruire un veicolo elettrico economico, intorno ai 25 mila dollari (circa 23.000 euro). Il CEO di Tesla lo ha già dichiarato in passato e la storia di queste batterie più economiche e potenti costruite da Panasonic è nota. Musk, conosciuto anche per essere un personaggio che ama “spararle grosse”, questa volta dovrebbe riuscire a mettere le mani sulle batterie di cui ha bisogno per far funzionare le sue auto elettriche più economiche. Oggi, non sappiamo che aspetto avrà la prossima BEV ''low cost'' americana, che si tratti di una Model 3 o di una Model Y più economica, lo sapremo a tempo debito. Ma per ora, le batterie che probabilmente alimenteranno questi modelli Tesla sono in arrivo, avvicinando il marchio di Palo Alto ad auto elettriche più accessibili alla grande massa.

Tesla e Panasonic: le dimensioni della nuova batteria come quelle di una lattina PICCOLE E SUPER EFFICIENTI Panasonic afferma che la batteria ha le dimensioni di una lattina di Coca Cola e ha richiesto uno sforzo immenso per funzionare bene, ma il traguardo sembra ormai vicino. La casa giapponese, infatti, ha dichiarato che inizierà la produzione delle nuove celle della batteria 4680 nell'aprile del 2023, con l'intenzione di creare nuove strutture per la produzione presso lo stabilimento di Wakayama, in Giappone. In questo momento Panasonic sta anche lavorando alla creazione di una linea di produzione di prototipi in Giappone. Per ora, Tesla sembra essere soddisfatta di queste batterie più potenti ed economiche, sottolineando che le celle rispondono agli standard stabiliti dal marchio. Tuttavia, mentre quelle fabbriche in Giappone saranno fondamentali per fornire a Tesla le nuove celle nell’immediato, nei prossimi anni potrebbero essere costruite anche alcune strutture negli Stati Uniti. Infatti, Panasonic sta sondando il terreno per realizzare una nuova struttura con sede in America per realizzare le batterie. Molto probabilmente ciò verrà fatto in collaborazione con Tesla, con il sito produttivo realizzato vicino alle sue infrastrutture per risparmiare sui costi.

VEDI ANCHE

Tesla e Panasonic: una catena di montaggio del costruttore americano

PREZZI ALLE STELLE, MA SI POSSONO ABBASSARE Infatti, è sotto gli occhi di tutti che il prezzo dei modelli Tesla sia aumentato vertiginosamente negli ultimi mesi e anni. Il marchio ha aumentato i listini su tutta la linea, ma le nuove batterie potrebbero riportare i prezzi delle auto a valori più accessibili. Le celle Panasonic sono più economiche da produrre rispetto alle batterie esistenti di Tesla, oltre ad essere più dense di energia. Tuttavia, sono emerse alcune preoccupazioni (anche sollevate dallo stesso Musk). Per esempio, una riguarda la contaminazione da particelle che è un fattore frequente negli incendi che coinvolgono gli accumulatori dei veicoli elettrici, qualcosa che Tesla sta sicuramente cercando di evitare. Le loro dimensioni maggiori significano che è più facile che la combustione si diffonda da una cellula all'altra, provocando la distruzione dell’intera automobile. Panasonic ha già dichiarato che sta dando la priorità alla sicurezza di queste celle e che la loro struttura avrà lo scopo di limitare eventuali rischi. Non resta che attendere il 2023 per capire se l’alleanza Tesla/Panasonic funzionerà e dovremo aspettare un po' di più per trovare nei listini della casa automobilistica americana un modello elettrico più economico, ma può valerne la pena.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 06/06/2022