Gli rubano la Ferrari: la ritrova grazie agli AirPod dimenticati a bordo

Galeotti furon gli auricolari: un paio di Apple AirPod dimenticati a bordo dell'auto hanno permesso alla polizia di Waterbury, in Connecticut, di ritrovare una Ferrari rubata al suo legittimo proprietario. L'auto, una 812 GTS del 2023 del valore di circa 515.000 euro, dice la polizia locale, salvata da un gadget da 200 euro.

COME FUNZIONA Per chi non lo sapesse, gli auricolari Apple hanno infatti una tecnologia che li rende compatibili con la funzione ''Dov'è'' e permette di localizzarli tramite l'iPhone, l'iPad, l'Apple Watch o il Mac del proprietario. La rete Dov'è è la stessa utilizzata dai portachiavi localizzatori AirTag e si basa su un tamtam di informazioni codificate che i dispositivi Apple possono scambiarsi, per condividere online su iCloud la posizione, se la funzione è stata precedentemente abilitata.

Una collezione di Apple AirTag nei relativi portachiavi

IL RECUPERO DELLA FERRARI La localizzazione dell'auto tramite gli AirPod ha portato a due arresti, grazie anche a un secondo aiuto tecnologico fornito, questa volta, dall''iPhone del ladro. La polizia racconta che tale Dion Schontten, 22 anni, di Waterbury, era noto ai membri della task force del dipartimento contro i furti d'auto. Quando un'autocivetta ha avvicinato la Ferrari rubata presso una stazione di servizio, Schontten ha colpito l’auto della polizia con la Ferrari, che ha riportato lievi danni, per poi scendere dall'auto e fuggire a piedi.

L'app per ritrovare gli AirTag e un Apple AirTag individuato sull'app

L'ARRESTO Peccato che Schontten, durante la fuga, abbia dimenticato in macchina il suo iPhone, che conteneva messaggi di testo e post sui social media che mostravano foto dell’interno della Ferrari, formendo le basi per identificarlo e incriminarlo. Schontten è stato arrestato solo il 26 settembre, dieci giorni dopo la segnalazione del furto della 812, quando la polizia di Waterbury ha scoperto una Acura TLX del 2023 rubata poco prima a New York: a bordo anche un complice, tale Keon Webster, 18 anni, di Waterbury, sul quale pendeva già un mandato di arresto per il furto di un’Audi S8.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 27/09/2024