Che peccato! La Ferrari Enzo esce malconcia dall'incidente in autostrada

Sappiamo che il nome Ferrari è speciale per tutti. Appassionati e non conoscono il Cavallino Rampante, le sue auto, le sue imprese sportive. E se ogni modello uscito da Maranello diventa un oggetto del desiderio, ce ne sono alcune che diventano delle vere e proprie leggende su quattro ruote. Una di queste è la straordinaria Enzo, dove solo il nome suscita emozioni e pelle d’oca, ma se non dovesse bastare, ci pensa il suo motore V12 con 660 CV a renderla uno dei modelli più iconici e desiderabili del marchio, con alcuni esemplari a basso chilometraggio venduti per oltre 4 milioni di dollari sul mercato delle auto usate. Ma adesso veniamo alla notizia, che non è buona purtroppo. Infatti, uno dei rari esemplari costruiti (produzione dal 2002 al 2004 per i 55 anni di attività della Casa italiana) è stato gravemente danneggiato in un incidente su un’autostrada tedesca in Baviera.

Incidente Ferrari Enzo: la supercar incidentata in mezzo all'autostrada tedescaDISTRAZIONE O IMPERIZIA? Ecco i fatti: secondo quanto riferito, l'incidente è avvenuto il 5 marzo intorno alle 11:20 del mattino sul tratto autostradale A99 vicino a Monaco. Non si conoscono le cause del sinistro, ma la polizia afferma che l’auto era in direzione Lindau e mentre si avvicinava all'uscita di Neuherberg, il conducente ha perso il controllo della potente supercar, che ha sbandato e si è schiantata contro il guardrail che divide la carreggiata dalla corsia di decelerazione verso l’uscita. Nessun altro veicolo è stato colpito dalla Enzo, ma almeno un'auto è stata raggiunta e danneggiata dai costosissimi pezzi persi dalla Ferrari nell’impatto. I detriti erano sparsi a più di 200 metri dal rottame della supercar, che ha subito ingenti danni E i Vigili de Fuoco hanno lavorato diverse ore per ripulire la zona dai detriti e dalla benzina sversata sulla strada. Tre persone sono state ricoverate in ospedale per le ferite riportate nello schianto, tra cui almeno una persona nell'auto colpita da parti della Enzo.

Incidente Ferrari Enzo: la supercar di Maranello con motore V12 da 660 CVSARÀ RIPARABILE? FORSE SI, MA A CHE PREZZO… Non è chiaro se a guidarla fosse il proprietario, ma un'indiscrezione proveniente dal forum Ferrari Chat lascia intendere che al volante potesse esserci un meccanico o un dipendente della vicina concessionaria ufficiale Ferrari di Monaco, ma meglio non sbilanciarsi in considerazioni fino a quando le indagini ufficiali non chiariranno la dinamica dell’incidente. Solo due immagini dell'incidente sono state condivise online dal dipartimento di polizia di Monaco. La più chiara di queste foto mostra che la porzione anteriore della Ferrari è stata distrutta. Il paraurti, il cofano e i fari sono stati completamente strappati dall'auto e la ruota anteriore lato conducente con i componenti delle sospensioni sono stati gravemente danneggiati. Piange il cuore vedere un tale gioiello in queste condizioni. È difficile stabilire se sia stata danneggiata anche la monoscocca in fibra di carbonio che sostiene tutti i componenti della vettura. Anche se il danno è grave, l’auto dovrebbe essere riparabile, purché qualcuno sia disposto a pagare la cifra esorbitante che sarà necessaria per riportarla sulla strada. Nel 2006, una Enzo fu divisa a metà lungo la Pacific Coast Highway negli Stati Uniti, ma anni dopo fu riparata e venduta all'asta per circa 1,75 milioni di dollari (circa 1,5 milioni di euro). Insomma, finché c’è vita, c’è speranza…

Pubblicato da Alessandro Perelli, 07/03/2024