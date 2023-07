E-GAP Fast, ricarica ultrarapida on-demand e di design. Pininfarina

Dagli inventori della ricarica mobile, ecco la colonnina per la ricarica "off grid" a 120 kW, in partnership con l'atelier torinese

Se Maometto non va alla colonnina. Ricarica elettrica ultrarapida, ma soprattutto ancor più comoda. Perché la colonnina è indipendente dalla rete, l'energia la accumula per conto proprio. La stessa differenza, se vogliamo, che intercorre tra cabina telefonica e telefonino cellulare. Ultrarapida, più comoda, pure di stile. Da E-GAP, cioè gli inventori della ricarica mobile on-demand, ecco E-GAP Fast, la prima colonnina ''off-grid'' per la ricarica ultrafast. La firma del design è prestigiosa: nientemeno che Pininfarina. Ed è proprio la sede Pininfarina a Cambiano (Torino), che E-GAP ha scelto come location, lo scorso 4 luglio, per la cerimonia di presentazione del nuovo servizio.

E-GAP Fast, la presentazione nella sede di Pininfarina

IN CIFRE Realizzata da E-GAP Engineering (il polo di innovazione produttiva di E-GAP), la nuova colonnina è in grado di combinare in maniera dinamica la ricarica fast, con una potenza di ricarica massima di 120 kW (distribuibile anche su due veicoli, con una potenza di 60 kW ciascuno) e la ricarica lenta: ad oggi, fino a 5 colonnine di ricarica da 22 kW. In picco, E-GAP Fast è in grado di erogare fino a 230 kW di potenza distribuiti su sette punti di ricarica simultaneamente. Se necessario, senza prelevare energia dalla rete. Questo grazie sia a una batteria da 200 kWh (sempre prodotta da E-GAP), che accumula energia anche quando non utilizzata, sia a uno speciale sistema di smart charging sviluppato con i partner dell’azienda.

E-GAP Fast, la presentazione nella sede di Pininfarina

PROBLEMA: SOLUZIONE E-GAP Fast, recita il ''manuale d'istruzioni'', è dedicata ''a tutti quei soggetti che hanno necessità di abilitare il proprio mercato all’uso dell’elettrico e a chi, per ragioni tecniche, di tempistiche e di opportunità, ha necessità di avvalersi di soluzioni di ricarica off-grid, con elevate performance e totalmente integrate, anche dove la potenza disponibile della rete elettrica non permette installazioni di colonnine fast, né tantomeno super fast''. La nuova soluzione di ricarica va dunque ad integrarsi a una piattaforma completa di servizi che già che include la ricarica on-demand tramite van, denominati E-GAP Fast Delivery, inoltre il cosiddetto E-GAP Trolley, un sistema di ricarica portatile con batteria integrata capace di fornire un'autonomia di circa 25 km in 30 minuti.

IL TOCCO DI DESIGN Pininfarina disegna auto elettriche dal 1976 e coi servizi di ricarica ha già maturato confidenza. L'azienda ha collaborato alla progettazione di E-GAP Fast partendo dalla definizione dell’esperienza utente, lavorando sul design del prodotto, infine definendo l’interfaccia. L’esperienza utente è stata immaginata in contesti off-grid permettendo la ricarica di due vetture in contemporanea. In termini di design fisico, la colonnina presenta due attacchi di ricarica dotati di un’interfaccia luminosa che comunica in modo intuitivo lo stato di ricarica. La lunghezza del cavo stesso di ricarica è stata massimizzata per facilitarne l’utilizzo. Il lato posteriore è infine equipaggiato di schermi LED di grandi dimensioni, utilizzabili sia per l’interazione con l’utente, sia per la proiezione di immagini e video.

E-GAP Fast, il tocco del designer

QUI E-GAP “Ancora una volta sorprendiamo il mercato della transizione energetica e della mobilità - dichiara Eugenio de Blasio, fondatore e presidente di E-GAP - con una soluzione ultraveloce ed indipendente dalle problematiche della rete. E ancora una volta, l’Italia si dimostra leader mondiale ed innovatrice nel mondo dell’energia. Soluzioni di ricarica innovative come E-GAP Fast sono il risultato concreto della capacità di E-GAP di convertire la propria tecnologia all’avanguardia in un servizio, grazie alle eccellenze ingegneristiche del polo produttivo E-GAP Engineering”.

Eugenio de Blasio, fondatore e presidente di E-GAP

QUI PININFARINA “Lavorando sul progetto E-GAP Fast, Pininfarina ha messo a disposizione in maniera integrata e sinergica le sue capacità nel campo del product and experience design e dell’HMI'', spiega Silvio Pietro Angori, ad Pininfarina. ''Siamo orgogliosi di aver collaborato alla realizzazione di una soluzione di ricarica che risponde alle esigenze crescenti di mobilità elettrica. Il carattere sostenibile e innovativo di questo progetto rispecchia pienamente il valore di innovazione che da sempre caratterizza la nostra azienda” .

GRANDI PROGETTI Il servizio di E-GAP è attualmente presente a Roma, Milano, Torino, Bologna, Brescia, Verona e Trento. Come programmato nel piano industriale triennale, E-GAP nel 2022 ha poi ampliato il perimetro del proprio servizio anche fuori dai confini italiani, aprendo in Francia (a Parigi), in Spagna (a Madrid) e in Germania (a Monaco e Berlino), mentre sono state già attivate le operazioni in Gran Bretagna (a Londra) e in Portogallo (a Lisbona). L’apertura del servizio è prevista in altre città francesi (a Lione, Bordeaux e Marsiglia), spagnole (a Barcellona e Valencia) e tedesche (ad Amburgo e Francoforte) e anche in nuovi paesi come Olanda (ad Amsterdam), e Grecia (ad Atene).

