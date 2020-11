LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO Con l’entrata in vigore del DPCM del 3 novembre scorso, Mitsubishi Motors Italia ha stabilito che le sue concessionari e officine rimarranno aperte su tutto il territorio nazionale, nel pieno rispetto dei protocolli anti-COVID. Una scelta coerente con le direttive del Ministero della Salute e del Governo in quanto la vendita di autoveicoli, di parti di ricambio e l’assistenza cliente sono annoverate fra le attività consentite dall’ultimo DPCM. Per accedere ai locali e alle auto è obbligatorio indossare la mascherina protettiva, mantenere il distanziamento sociale utilizzando quanto più possibile il gel igienizzante per le mani. Mitsubishi si incaricherà inoltre della sanificazione degli ambienti interni e delle vetture esposte. Le concessionarie e le officine Mitsubishi Motors Italia continueranno dunque ad operare con la massima attenzione e impegno possibile. Al seguente link trovate l’autocertificazione per raggiungere lo showroom desiderato o l’officina prescelta.