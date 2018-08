Autore:

Lorenzo Centenari

DAY AFTER L'effetto domino che il crollo del ponte Morandi genererà nei prossimi giorni, mesi, forse anni, sulla vita quotidiana di centinaia, migliaia, milioni di persone, vivrà questo weekend il suo secondo atto. Mentre nel greto del Polcevera si scava e si contano le vittime, l'intero comprensorio genovese cerca in qualche modo di adattarsi. Soprattutto, a prepararsi all'ondata di traffico che il capoluogo dovrà sostenere i giorni di sabato 18 e domenica 19, primo weekend di controesodo da bollino rosso. Genova è uno snodo nazionale e internazionale. E ha perso un pezzo di autostrada.

SOTTO SFORZO Nel fine settimana sbarcheranno al porto, provenienza Corsica e Sardegna, numerosi traghetti carichi di auto. Contemporaneamente, dalla riviera ligure di Ponente transiteranno per Genova i vacanzieri di ritorno, destinazione Milano e il Nord Italia in genere. Come riuscirà Genova a reggere l'urto dei rientri di massa? Esaurito il weekend, non sarà semplice neppure da lunedì, quando tornerà a regime il traffico dei mezzi pesanti. In transito, e soprattutto diretti proprio allo scalo portuale. Un bel rebus.

OFF LIMITS Nel frattempo, repetita iuvant. Sulla A10 Genova-Savona, tra il bivio per la A7 Serravalle-Genova e Genova Aeroporto, il tratto è chiuso in entrambe le direzioni. Chi da Savona o Ventimliglia è diretto a Genova o Livorno può utilizzare la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce, successivamente la D26 Diramazione Predosa-Bettole e la A7 Milano-Genova in direzione Genova. Chi invece da Livorno o Genova è diretto a Savona/Ventimiglia, può percorrere la A7 Milano-Genova, seguire le indicazioni per la D26 Diramazione Predosa-Bettole per poi immettersi sulla A26 Genova Voltri-Gravellona Toce in direzione Genova.

GLI SCALI Coloro che sono diretti al porto di Genova e provengono da Milano o Livorno possono percorrere la A7 Milano-Genova ed uscire a Genova ovest. Itinerario inverso per chi dal porto è diretto a Milano o Livorno. L'aeroporto di Genova è raggiungibile dalla A10 utilizzando l'uscita di Genova Aeroporto per chi proviene da Ventimiglia. Chi invece proviene da Milano o Livorno, esca a Genova ovest sulla A7.

ALLA LARGA Per le lunghe percorrenze, dal Frejus/Traforo del Monte Bianco verso il corridoio Tirrenico, Autostrade per l'Italia consiglia la A21 Torino-Piacenza-Brescia. Proseguire in A1 Milano-Napoli verso sud, per poi percorrere la A15 Parma-La Spezia. Chi da Ventimiglia è diretto verso il corridoio Adriatico può percorrere la A10 fino a Savona, proseguire sulla A6 Torino-Savona e successivamente sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia. Quindi, a seconda della destinazione, percorrere la A4 Torino-Trieste o la A1 Milano-Napoli.

TASK FORCE Tornando alla viabilità locale. A Palazzo San Giorgio, sede dell'autorità portuale di Genova, si è svolta questa mattina una riunione straordinaria alla quale hanno preso parte terminalisti, spedizionieri, agenti marittimi, autotrasportatori, compagnia portuale e organizzazioni sindacali. Due gli interventi individuati per la riorganizzazione a breve termine delle attività portuali: il recupero dell'operatività delle linee ferroviarie che alimentano il bacino di Sampierdarena, la rapida esecuzione degli interventi ferroviari di ultimo miglio previsti nella convenzione già sottoscritta da Autorità di sistema portuale e Ferrovie dello Stato.

PIANO B Per gestire al meglio il traffico "orizzontale" di connessione tra i bacini di Voltri Prà e Sampierdarena, un volume quantificato in almeno 1.000 mezzi al giorno, l'unità di crisi avrebbe inoltre deliberato per l'accelerazione dei lavori di connessione tra la viabilità a mare e il casello di Genova Aeroporto. Prevista anche la individuazione di una viabilità interna allo stabilimento Ilva dedicata ai mezzi pesanti connessa con il casello autostradale di Genova Aeroporto, da potenziare nelle sue porte di accesso e uscita.