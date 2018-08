Autore:

Matteo Gallucci

COS'È SUCCESSO Oggi alle ore 14:00 è avvenuto un incidente stradale che ha coinvolto un tir cisterna in zona Borgo Panigale, all'altezza del raccordo di Casalecchio della A14. L'autocisterna in coda per il traffico inteso è stata tamponata violentemente da un tir con rimorchio che non è riuscito a frenare evitando il terribile impatto. Il carico di materiale infiammabile, probabilmente GPL, si è sversato in strada raggiungendo anche le auto circostanti. Le fiamme, molto alte, hanno causato l'esplosione del combustibile trasportato dal mezzo pesante e il parziale crollo del ponte della tangeziale che è sprofondato nel punto d'impatto di diversi metri come documentato da foto e video. Oltre all'autocisterna sono esplose diverse auto di due concessionarie sottostanti all'area del viadotto: tra Via Emilia e Via Caduti di Amola.

IL BILANCIO Tanta la paura per gli automobilisti in attesa di soccorsi; paura che ha contagiato tutta la città di Bologna dopo il forte boato provocato dall'esplosione. Numerosi i vetri rotti di palazzi nel circondario, con tendoni e altri oggetti letteralmenti squarciati. Purtroppo i danni non si sono limitati ai soli oggetti e il bilancio risulta essere drammatico: 2 morti e oltre 70 feriti di cui 14 in gravi condizioni dopo essere stati colpiti dai detriti. Oltre ai presenti coinvolti nella zona dell'impatto anche 11 carabinieri e 2 polizziotti della Stradale sono stati investiti dall'onda d'urto mentre erano impegnati nella gestione del traffico paralizzato a causa di un precedente incidente stradale nelle vicinanze.

LE CONSEGUENZE L'incendio è stato domato grazie all'intervento dei vigili del fuoco che hanno raffreddato tutta l'area per rendere più rapidi i soccorsi. Le unità cinofili sul campo stanno ancora setacciando la zona per capire se ci sono altre persone da salvare o vittime da accertare. La viabilità è bloccata con l'autostrada chiusa in entrambe le direzioni sul tratto che collega l'Autosole con la Bologna-Taranto e che collega l'Italia da est a ovest. Confermato il parzialmente crollo del ponte sull'A14 e conseguente chiusura del raccordo autostradale di Casalecchio e tratto della tangenziale.