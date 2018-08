Autore:

Marco Congiu

SI PARTE In questi primi giorni di ferie sono milioni gli italiani che stanno partendo, molti dei quali in auto sulle quali macineranno centinaia di chilometri. Abbiamo deciso di darvi qualche consiglio utile per non stancarvi eccessivamente tra code, bollini neri, traffico, e per rendere il vostro viaggio il più rilassante possibile.

I CONSIGLI DELL'ESPERTO L'uomo, che lo vogliamo o no, non è fatto per stare seduto ore e ore senza muoversi. Molte ore seduto dietro a un volante generano molto stress all'organismo. Senza fermate regolari per stiracchiare i muscoli delle gambe o rilassare il collo e le spalle, possiamo andare incontro a crampi e dolori di vario tipo. Il primo consiglio che vi diamo è quello conosciuto ai più: pause regolari e costanti almeno ogni due ore.

ESERCIZI Un altro consiglio utile che possiamo darvi è, una volta fermati, fare dei piegamenti sfruttando la vostra auto, per riattivare la circolazione di gambe e braccia, oltre al classico stretching facendo leva su gomiti e ginocchia. Per le spalle, invece, è utile alzarsi, unire le mani e stenderle il più possibile verso l'alto per otto secondi. Fatto questo potete riprendere il vostro viaggio senza alcun problema, garantito!