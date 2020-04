NISSAN PUNTA SUL WEB PER STARE VICINO AI CLIENTI

RIPARTENZA TANTO ATTESA MA GRADUALE Lunedi 4 maggio è la data fissata per ripartire. Un avvio molto graduale che, però, consentirà di rimettere in moto l'Italia fino a quando, il prossimo giugno, potremo ritornare alla ''quasi'' normalità, salvo imprevisti. Il Lockdown scattato i 23 marzo scorso ha generato grandissima difficoltà a tutto il comparto economico del paese, settore automotive compreso. La ripartenza è attesa per dare ossigeno a chi ha vissuto mesi schiacciato nella morsa dell’epidemia di Coronavirus. Ci si domanda quali e quanti saranno i benefici dati dalla Fase 2, e quale sarà il percorso verso le normali abitudini di vita. I costruttori non sono, ovviamente, restati passivi in questo periodo, anzi, è stata l’occasione per riorganizzarsi e favorire il rapporto con i clienti, ma anche per facilitare l’operato dei propri collaboratori. Parlando con i responsabili delle aziende e delle filiali, proviamo a capire quali sono le strategie messe in atto per non farsi trovare spiazzati nella fase di ripartenza, focalizzando l’attenzione sui progetti per sostenere, anzi migliorare, il rapporto con il cliente finale.

NISSAN TUTELA DIPENDENTI E CLIENTI La nostra intervista con Luisa di Vita, Direttore Comunicazione Nissan Italia, ha chiarito la strategia della Casa giapponese, che fin dalla prima metà di marzo ha tutelato i propri dipendenti incentivando lo smartworking. È stato fornito un supporto economico per i concessionari, che hanno dovuto chiudere, ed è stato rinforzato il contatto con i clienti attraverso piattaforme web per la prima fase dell'acquisto di un'auto. Le officine sono rimaste aperte per le emergenze e sono stati forniti veicoli agli operatori impegnati sul territorio. Per la Fase 2 resterà in atto questa nuova modalità di contatto via web fra dealer e cliente e le auto saranno tutte sanificate prima della consegna e per i test drive. Guardate il video, che approfondisce le iniziative di Nissan Italia.