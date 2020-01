C5 AIRCROSS: IL SUV IN OFFERTA Inizia il nuovo anno, iniziano le promozioni, anche in ambito automotive. Per gennaio 2020 Citroen C5 Aircross è in offerta con diverse formule di acquisto e di utilizzo rivolte a privati e aziende.

LE OFFERTE La versione Live, con motore PureTech 130S&S, è in vendita al prezzo speciale di 19.950 euro, che comprendono anche i cerchi in lega da 17 pollici, il Pack Style Silver, i sensori di parcheggio posteriori e il ''Pack Safety 4* €NCAP'', che include, tra gli altri aiuti alla guida (ADAS), l'Active Safety Brake, il regolatore e limitatore di velocità, l'avviso attivo di superamento delle linee di careggiata e il riconoscimento dei cartelli stradali.

NOLEGGI E LEASING Per i privati sono disponibli offerte di noleggio, noleggio a lungo termine e di finanziamento, anche con zero anticipo mentre le aziende potranno contare sulle versioni Business delle proposte di leasing e noleggio a lungo termine. Vediamo le diverse proposte nel dettaglio.

PER I PRIVATI: IL FINANZIAMENTO La formula di finanziamento rateale Simplydrive Prime, pensata per clienti privati, permette, al termine del servizio, di scegliere se sostituire, tenere o restituire l'auto. Cos'ha di speciale? Permette anche di definire con certezza il valore futuro garantito della vettura al termine del finanziamento. Per una Citroen C5 Aircross in allestimento Live con motore PureTech 130 S&S, presa con finanziamento senza anticipo, ad esempio, sono previste 48 rate mensili da 285 euro (TAN 5,75%, TAEG 7,02%) e un Valore Futuro Garantito da 9.498,5 euro. Per la stessa auto, in allestimento più accessoriato Feel, versando un anticipo di 5 mila euro, si parla di 35 rate mensili da 219 euro (TAN 5,75%, TAEG 7,15%) e Valore Futuro Garantito da 13.452,2 euro. Lo stesso allestimento, ma con motore diesel BlueHDi 130CV S&S, può essere acquistato con la formula Simplydrive Prime pagando un anticipo di 3.967 euro e 35 rate mensili da 229 euro (TAN 5,75%, TAEG 6,99%). Valore Futuro Garantito: da 16.077 euro.

PER I PRIVATI: IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE Coloro che preferiscono optare per un noleggio a lungo termine, possono usufruire della formula Free2move Lease. Disponibile per Citroen C5 Aircross Live BlueHDi 130 S&S, prevede una durata di 36 mesi e 45.000 Km, a fronte di un primo canone da 4.691 euro (IVA inclusa) e 35 canoni mensili da 299 euro (IVA inclusa). Sono compresi nel canone: assicurazione RCA, antifurto con polizza incendio e furto, manutenzione ordinaria e straordinaria presso la rete Citroen, assistenza stradale 24h/24, tassa di proprietà, auto sostitutiva in caso di guasto e gestione sinistri.

PER LE AZIENDE I Clienti Business possono aggiudicarsi il SUV Citroen C5 Aircross BlueHDi 130 S&S (nella versione accessoriata Business) attraverso due strade: il noleggio a lungo termine Free2move Lease e il leasing per aziende Simply Drive Prime Leasing B2B. Nel primo caso, il finanziamento avrà una durata di 36 mesi e 45.000 Km: prevede un primo canone di 5.501 euro (IVA esclusa) e 35 canoni mensili da 229 euro (IVA esclusa). La seconda offerta, invece, prevede il versamento di un primo canone anticipato di 2.588 euro + IVA (imposta sostitutiva inclusa), a cui seguiranno 47 canoni mensili da 229 euro + IVA (Tan 5,75%, Taeg 7,35%). Possibilità di riscatto a 9.536,8 euro + IVA.