Autore:

Lorenzo Centenari

BEFANA BREEZER Non bastasse la malinconia per il rientro dalle ferie, ecco la mazzata del Generale Inverno. Epifania gelata, e con buone probabilità, anche Epifania congestionata. Anziché dolcetti e carbone, la Befana verserà nei calzini degli italiani neve e ghiaccio. Imponenti masse d'aria gelida raggiungeranno tutta Italia e provocheranno un calo termico di 10°, specie sulle regioni del Centro-Sud. Clima polare pure al Nord, soprattutto la notte. Con tutto ciò che ne consegue anche per la circolazione stradale.

MEZZOGIORNO DI NEVE Giovedì 5 maltempo dunque al Centro-Sud con bufere di neve, mareggiate e vento forte su medio e basso Adriatico e Sicilia settentrionale. Fiocchi attesi dall'Abruzzo alla Puglia, mentre il resto della Penisola godrà ancora di tempo stabile e soleggiato. Neve anche venerdì 4 in Marche, Abruzzo, Molise, rilievi interni della Campania, Basilicata e Puglia. Nel corso della giornata, possibilità di neve pure in Calabria e sulla Sicilia tirrenica. Da sabato 5 è atteso un primo miglioramento, tuttavia la falla di bassa pressione continuerà a convogliare venti gelidi dal Polo Nord anche domenica 6, con possibile neve fino a bassa quota tra Puglia, Abruzzo e Basilicata.

PARTENZE SMART Veniamo al traffico. Specie in uscita dalle località alpine di villeggiatura di Trentino Alto Adige, Lombardia e Piemonte, così come in prossimità delle grandi città come Milano, Roma e Napoli, sabato 5 e domenica 6 l'eventualità di imbottigliamenti è tutt'altro che lontana. Informarsi dunque dettagliamente, prima di abbandonare case e alberghi e mettere in moto l'auto: diversamente, il rischio è quello di festeggiare la Befana chiusi dentro l'abitacolo. Partite d'astuzia, e ingannerete meteo e ingorghi.