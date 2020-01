NATIONAL GALLERY Imboccare il tunnel, accertarsi che gli anabbaglianti siano accesi, farsi il segno della croce. Guidare in autostrada è di per sé un'attività che impone massima concentrazione, ma attraversare una qualsiasi delle gallerie che bucano Alpi e Appennini rientra a pieno titolo tra gli sport estremi. L'episodio di dicembre in A26 è solo un'avvisaglia: sulla rete nazionale, 200 gallerie non sono a norma di legge. Cioè chi transita corre dei rischi. Dai viadotti sospesi nel vuoto ai condotti scavati nella roccia: viaggiamo su nastri d'asfalto in piedi per miracolo?

CODICE ROSSO fare il macabro conteggio dei trafori ad alto rischio è il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In seguito al crollo del Ponte Morandi, il Mit avviò un'indagine a tutto campo sulla sicurezza delle arterie autostradali di tutto il Paese, concentrando gli sforzi sulle gallerie soltanto in seguito alla tragedia mancata del 30 dicembre scorso sulla A26 nei pressi di Masone. Risultato: fuorilegge 105 tunnel in gestione ad Autostrade per l'Italia, quasi altrettanti (95) in concessione ad altre compagnie private. Violazioni dei requisiti antincendio (ventilazione, rifugi, impianti di estinzione), ma anche di altri parametri come illuminazione e manutenzione della superficie stradale. E sull'Italia grava ora la minaccia della procedura di infrazione Ue, ma quello in fondo è il meno.

TUNNEL DELL'ORRORE Non sono ancora trascorse 24 ore dal cedimento di un'ondulina da una parete della galleria Maxetti sull'Autostrada A10, all'altezza di Arenzano. Nessuna conseguenza per auto e tir, proprio come (miracolosamente) quando dalla galleria Berté piovvero a terra 2 tonnellate di materiale da un voltone. Mentre gli investigatori della Procura di Genova, che ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per crollo colposo, sono al lavoro per risalire alle responsabilità, nel frattempo una spada di Damocle penzola sopra le nostre teste. A che serve pagare il pedaggio?