Autore:

Emanuele Colombo

UNA GRADITA CONFERMA Anche quest'anno l'Alfa Romeo Giulia si conferma una delle auto più apprezzate dal pubblico inglese. Nel sondaggio Driver Power 2019 del periodico locale Auto Express – il più esteso e articolato rapporto sulla soddisfazione dei clienti del Regno Unito – la berlina italiana si è classificata terza nella classifica assoluta.

CONFERMA IL RISULTATO La medaglia di bronzo conferma il risultato ottenuto dall'Alfa Giulia nel 2018 – il suo primo anno di partecipazione al survey – dimostrando una costanza di gradimento che al contrario non hanno avuto le prime due in classifica. Infatti Peugeot 3008 e Kia Niro, trionfatrici della precedente edizione, hanno lasciato il posto a Toyota Prius e Lexus IS, per la cronaca.

LA CLASSIFICA In fondo alla pagina trovate la classifica completa di Driver Power 2019, ma ai fan della Giulia anticipiamo che, con un punteggio del 93% esatto, l'italiana ha staccato di molte lunghezze avversarie del calibro di Audi A4, Mercedes Classe C e persino BMW Serie 5, che a rigore appartiene a una classe superiore. E trattandosi di una classifica assoluta, che quindi raccoglie modelli di tutte le tipologie, anche i SUV più quotati del momento finiscono inesorabilmente battuti dalla Giulia.

I PREGI DI GIULIA La berlina italiana piace per il design e per le caratteristiche di guida: suo il punteggio più elevato di tutto il sondaggio alla voce handling. Anche l'accelerazione e i motori conquistano per il loro vigore e la trasmissione automatica a 8 rapporti è tarata alla perfezione. Piacciono gli interni, per design e finitura, così come il comfort offerto dai sedili anteriori, anche se chi siede dietro potrebbe avere più spazio per le gambe, secondo i clienti UK.

I DIFETTI DI GIULIA Meno apprezzati sono il volume di carico del bagagliaio e la ridotta capacità dei vani in abitacolo, così come la qualità costruttiva della carrozzeria. I consumi sono stati giudicati un po' elevati, ma potrebbe esserci un legame con il piacere di guida garantito dall'Alfa Romeo e lo stile adottato dai proprietari nel portarla a spasso, suggeriscono i giornalisti inglesi. Punteggio sopra la media – e non è una cosa di cui vantarsi – anche per quanto riguarda gli inconvenienti: in massima parte piccole anomalie di natura elettrica.

LA PAROLA AL PROPRIETARIO “Si crea un legame emotivo con lei”, dice Michael Brooks, proprietario di una Giulia Veloce: “Senti la gente che parla di passione per il brand e questa la senti quando guidi”. Lusinghiero anche il commento sulla competenza della rete di vendita inglese: “Il venditore era molto professionale e aveva una profonda conoscenza dell'auto”. Quali altre auto hanno meritato un posto in classifica? Le trovate qui sotto, dopo la foto, ordinate in base al punteggio. E qualche piazzamento, va detto, ci ha lasciati alquanto sorpresi...