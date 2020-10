IN BUONE MANI Alfa Romeo chiama, i suoi ambassador rispondono. Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi hanno i giorni scorsi visitato il Centro Sperimentale di Balocco, e naturalmente effettuato diversi stint di guida. Dopo nuova Giulia GTAm, avvistata solo pochi giorni fa al Nurburgring, essere messa alla frusta è toccato a nuova Giulia GTA. Ecco come è andata, anche in video.

FOCUS SU ASSETTO E AERODINAMICA I due piloti del team di Formula 1 Alfa Romeo Racing – Orlen hanno effettuato una vera e propria giornata di test - vedasi video in gallery - per mettere a punto nuova Giulia GTA. Il lavoro di Giovinazzi si è concentrato sull’assetto della vettura, prestando particolare attenzione anche alle nuove componenti in fibra di carbonio e alla soluzione tecnica adottata per i mozzi monodado, accoppiati in questo caso a cerchi prototipali, il cui stile definitivo ricalcherà il 5 fori classico Alfa Romeo, come già visto su GTAm concept. Per Giovinazzi, una grande giornata: “È stato bello vedere il miglioramento che abbiamo apportato oggi sulla vettura”. Räikkönen, invece, ha lavorato con il reparto aerodinamico sulle nuove appendici introdotte sia all’anteriore, con il nuovo splitter regolabile integrato nel nuovo paraurti, sia al posteriore, con l’introduzione della nuova ala regolabile manualmente, e in generale sul bilanciamento di queste combinate all’estrattore e alla carenatura sottoscocca. Il risultato? “Le reputo il mix perfetto per un utilizzo quotidiano e in pista”, dichiara Kimi.

LE NOVITÀ DI GIULIA GTA E GTAM Alfa Romeo ha affidato a Sauber Engineering la produzione di gran parte dei componenti in carbonio di GTA e GTAm, in particolare quelli con un impatto aerodinamico. Grazie alle ali anteriori e posteriori regolabili manualmente, Giulia GTAm è in grado di adattare il carico aerodinamico su qualsiasi pista o strada. Anche il sottoscocca, che come su Giulia Quadrifoglio è interamente carenato, contribuisce a garantire prestazioni di assoluto rilievo. Nuove Giulia GTA e GTAm 2021 beneficiano inoltre di un nuovo estrattore specifico capace di aumentare l’effetto suolo della vettura, quindi di garantire una tenuta di strada eccellente ad alte velocità. In particolare, su Giulia GTAm la configurazione aerodinamica è in grado di sviluppare fino al doppio del carico rispetto a Giulia GTA, e addirittura il triplo rispetto a Giulia Quadrifoglio. Tante soluzioni aerodinamiche accompagnate dal motore Alfa Romeo 2.9 V6 Bi-Turbo, ora a quota 540 CV. Nella sua versione più estrema, GTAm, beneficia di una riduzione di peso pari a 100 kg, con un rapporto peso/potenza di 2,82 kg/CV.