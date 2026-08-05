RC Auto: il segreto per risparmiare fino al 24% è nel timing (e quasi metà degli italiani non lo sa)

Una ricerca dell'Osservatorio di Segugio.it rivela come il momento in cui si richiede il preventivo influenzi direttamente il prezzo finale della polizza. I giovani sono i più ritardatari.

Quando si parla di costi di gestione di una vettura, la copertura della responsabilità civile rappresenta una delle voci di spesa più consistenti per il bilancio degli automobilisti italiani. Di solito, l'attenzione del guidatore è concentrata sulle caratteristiche del veicolo, sulla cilindrata o sull'attestato di rischio. Tuttavia, gli algoritmi moderni utilizzati dalle compagnie assicurative stanno evolvendo rapidamente, integrando variabili che vanno ben oltre la semplice classe di merito o lo storico dei sinistri.

Oggi le compagnie valutano sempre più attentamente il comportamento d'acquisto dell'utente. In questo contesto, se si vuole mantenere basso il budget annuale per la propria vettura, è fondamentale sapere come e quando muoversi per richiedere una nuova assicurazione auto, poiché il momento preciso in cui si avvia la ricerca può incidere in maniera determinante sulla cifra scritta sul preventivo.

A confermarlo sono i dati raccolti nei primi quattro mesi del 2026 dall'Osservatorio di Segugio.it, portale leader nella comparazione online. L'analisi sui prezzi dei preventivi relativi ad auto già assicurate evidenzia una regola chiara: chi confronta le offerte con 23-30 giorni di anticipo rispetto alla data di decorrenza ottiene un premio medio di 370,23 euro. Al contrario, chi aspetta l'ultima settimana o il giorno stesso della scadenza paga in media 489,78 euro. Si tratta di un differenziale di prezzo che raggiunge il 24%, pari a un risparmio netto di oltre 119 euro solo per aver anticipato la ricerca di un mese.

La ragione di questa discrepanza risiede nei modelli di pricing delle compagnie. Chi si attiva in anticipo trasmette l'immagine di un guidatore previdente, organizzato e statisticamente meno soggetto a sinistri. Chi cerca una polizza a ridosso della scadenza, invece, trasmette un segnale di urgenza che i sistemi tariffari traducono in un rischio più alto, e quindi in un prezzo maggiorato. Attenzione però agli eccessi: cercare con oltre 45 giorni di anticipo può risultare meno conveniente, poiché le compagnie non dispongono ancora delle banche dati aggiornate sul profilo del cliente.

C'è un motivo ulteriore, di natura normativa, per cui arrivare all'ultimo giorno è una pessima idea. Dal gennaio 2013 il tacito rinnovo delle polizze RC auto è stato abolito, quindi il contratto non si prolunga più automaticamente alla scadenza. La legge prevede un periodo di tolleranza di quindici giorni durante il quale la compagnia uscente resta obbligata a garantire la copertura, ma si tratta di una rete di sicurezza, non di una proroga gratuita: quei giorni vengono comunque conteggiati e addebitati. Superata quella soglia, il veicolo circola scoperto, con sanzione amministrativa e possibile sequestro. Chi confronta i preventivi con tre o quattro settimane di anticipo non solo paga meno, ma elimina alla radice il rischio di ritrovarsi in strada senza assicurazione per una semplice svista di calendario.

Nonostante il chiaro vantaggio economico della pianificazione, l'analisi evidenzia un vero e proprio paradosso: quasi un italiano su due, il 45,1%, continua a richiedere i preventivi nell'ultima settimana utile. Il fenomeno è distribuito in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, ma i suoi effetti economici variano notevolmente da regione a regione. Nelle zone dove i premi medi sono strutturalmente più alti, come la Campania, muoversi in anticipo permette di risparmiare oltre 200 euro medi, mentre in Friuli-Venezia Giulia il beneficio si attesta attorno ai 90 euro.

Le differenze più evidenti emergono tuttavia analizzando le fasce d'età. I giovani tra i 18 e i 25 anni sono i meno propensi alla pianificazione: oltre il 50% attende l'ultima settimana e il 16,1% si riduce al giorno stesso della decorrenza. Per la categoria dei neopatentati e dei guidatori meno esperti l'urgenza si traduce in un rincaro evitabile che può superare i 190 euro. Pianificare la ricerca si conferma quindi una delle strategie più efficaci per tagliare i costi dell'auto senza rinunciare alle tutele necessarie.

Il timing è la variabile più immediata da controllare, ma non è l'unica. L'attestato di rischio è dematerializzato dal 2015 e viene consultato direttamente dalle compagnie nella banca dati IVASS, il che significa che il passaggio a un nuovo assicuratore non richiede più alcun documento cartaceo e può essere completato in pochi minuti. Sul fronte della classe di merito, la legge Bersani consente di ereditare quella di un familiare convivente più virtuoso, e dal 2020 la cosiddetta RC familiare ha esteso questa possibilità anche a veicoli di tipologia diversa, quindi dall'auto alla moto e viceversa.

A queste si aggiungono le scelte sul contratto vero e proprio: l'installazione di una scatola nera, la guida esperta o esclusiva, la franchigia volontaria. Sono opzioni che incidono sul premio in misura anche superiore al 24% rilevato dall'Osservatorio, con l'unica avvertenza di verificare che il risparmio immediato non si traduca in una copertura insufficiente nel momento in cui serve davvero.

Quanti giorni prima conviene fare il preventivo RC Auto?

La finestra ottimale è tra 23 e 30 giorni prima della data di decorrenza della polizza. In questo intervallo il premio medio rilevato dall'Osservatorio di Segugio.it nel 2026 è di 370,23 euro, contro i 489,78 euro pagati da chi si muove all'ultima settimana.

Quanto si risparmia anticipando la ricerca della polizza auto?

Il risparmio medio è di oltre 119 euro all'anno, pari a una differenza di prezzo del 24%. In regioni con premi strutturalmente più alti come la Campania il vantaggio supera i 200 euro, mentre in Friuli-Venezia Giulia si attesta sui 90 euro.

Conviene chiedere il preventivo con largo anticipo, oltre i 45 giorni?

No. Oltre i 45 giorni le compagnie non dispongono ancora delle banche dati aggiornate sul profilo del cliente e il preventivo tende a essere meno conveniente rispetto alla finestra 23-30 giorni.

Perché chi aspetta l'ultimo giorno paga di più?

Gli algoritmi di pricing interpretano la ricerca urgente come indicatore di un profilo meno organizzato e statisticamente più esposto al rischio di sinistro, applicando quindi una maggiorazione tariffaria.

Cosa succede se non rinnovo l'RC auto entro la scadenza?

Il tacito rinnovo è abolito dal 2013. La compagnia uscente mantiene la copertura per quindici giorni oltre la scadenza, periodo che viene comunque addebitato. Trascorso quel termine il veicolo risulta non assicurato, con sanzione amministrativa e possibile sequestro.

Quanto perdono i neopatentati che non pianificano?

Nella fascia 18-25 anni oltre il 50% richiede il preventivo nell'ultima settimana e il 16,1% il giorno stesso della decorrenza. Il rincaro evitabile può superare i 190 euro.

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