OFFERTE DI LUGLIO Auto usata? Niente paura. A luglio la formula Progetto Valore Volkswagen è disponibile con l'iniziativa Care for You. Cosa significa? Che la Golf usata è disponibile a partire da 129 euro al mese con tutta una serie di opzioni incluse. Scopriamole.

PROGETTO VALORE VOLKSWAGEN Nel mese di luglio la Casa tedesca allarga alle auto usate la formula Care for You. L'offerta basata sulla formula finanziaria di Progetto Valore Volkswagen, oltre ad estensione di garanzia, rimborso delle prime tre rate e manutenzione ordinaria, infatti, comprende anche l'assicurazione a tutela della salute per tutta la durata del contratto.

GOLF DA 129 EURO AL MESE Ecco un esempio. È possibile avere una Volkswagen Golf 7 1.6 TDI 115 CV in allestimento Business del 2019 e circa 27.000 km all'attivo con un anticipo di 4.580 euro e 35 rate da 129 euro al mese (TAN 5,99%, TAEG 7,46%). L'offerta Care for You prevede il rimborso delle prime 3 rate entro una settimana dal loro pagamento, la garanzia estesa a due anni Free Top-up, la manutenzione ordinaria e un’assicurazione a tutela della salute di Volkswagen Financial Services. Questa prevede un’indennità di 100 euro al giorno, per un massimo di sette giorni, in caso di ricovero ospedaliero da infortunio o malattia e, in aggiunta, un ulteriore importo di pari valore a titolo d’indennità da convalescenza.