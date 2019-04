Autore:

Giulia Fermani

GUIDA PRATICA Pasqua, Pasquetta, 25 Aprile, 1 maggio: quest'anno la primavera è iniziata con una serie di ponti che hanno fatto sorridere tutti. Quale occasione migliore per concedersi una gita fuori porta insieme a tutta la famiglia? Attenzione, però, mettersi al volante durante le festività può rivelarsi più pericoloso che nel resto dell'anno. Per questo motivo l'ACI, Automobile Club d’Italia, ha stilato una guida pratica per viaggiare sicuri in questi “ponti” di primavera.

BIMBI A BORDO Oltre ad avvisare sull'importanza di indossare le cinture di sicurezza - tutti non solo gli occupanti dei sedili anteriori come spesso capita - l'ACI ricorda ai genitori che i bambini devono essere assicurati agli appositi seggiolini, da acquistare in base a peso e altezza.

TRASPORTARE ANIMALI Anche il trasporto degli animali domestici deve avvenire in sicurezza e a norma di legge: trasportare in auto cani e gatti, infatti, è possibile a patto che non creino impedimento alla guida. Qualora si viaggiasse con più di un animale a bordo, ricordate che bisognerà sistemarli tutti negli appositi trasportini o nel bagaliaio e che questo dovrà essere separato dall’abitacolo tramite una rete.

BAGAGLI E APP Anche i bagagli dovranno esere riposti negli appositi spazi, in modo da non causare pericoli riversandosi nell'abitancolo in caso di brusche frenate. Inoltre, ACI segnala la presenza dell’app ACI Mobile Club e del numero verde 803.116, utilizabili per ricevere assistenza in caso di bisogno. Per ulteriori consigli di guida sicura, ecco le 8 regole d'oro del corso ACI Vallelunga.