DESTINAZIONE LUNA Per l’amministrazione Trump l’obiettivo è chiaro: riportare esseri umani sulla luna entro il 2024. Questo lo scopo del Programma Artemis, il piano sviluppato dalla NASA insieme ad aziende private, per ristabilire il predominio statunitense nel campo dell’esplorazione spaziale. E se lanciare gli astronauti verso il nostro satellite sarà compito del gigantesco razzo vettore SLS (Space Launch Sistem), farli scorrazzare sulla sabbiosa superficie selenica potrebbe essere compito di una Toyota. La Casa giapponese sta infatti sviluppando, congiuntamente con l’agenzia spaziale nipponica JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency), il prototipo di un rover in grado di muoversi agilmente fra le desolate lande lunari.

ROVER POSSENTE Il nome ufficiale del veicolo è Lunar Cruiser, un richiamo evidente al famigerato fuoristrada Land Cruiser del Gruppo. In gallery, un video anticipa le sue sembianze e il suo funzionamento sul suolo lunare. Rispetto al piccolo LRV (Lunar Rover Vehicle) delle missioni Apollo, in grado di trasportare solo due astronauti per non più di cento chilometri, il nuovo Lunar Cruiser di Toyota disporrà di una cabina pressurizzata capace di accogliere fino a un massimo di 4 occupanti, avrà le dimensioni di un mini-bus e sarà alimentato da pile combustibile a idrogeno. Questa soluzione consentirà all’equipaggio di coprire distanze decisamente maggiori rispetto a quelle percorse dalle missioni americane dei primi anni Settanta, agevolando le operazioni di natura scientifica, come la raccolta di campioni di roccia e l'esecuzione di esperimenti geologici.

LE TEMPISTICHE Secondo quanto riportato da Toyota, attualmente le due società sono impegnate nello sviluppo di elementi e componenti che andranno a costituire il primo prototipo. Terminata la fase di progettazione, sarà la volta di simulazioni in realtà virtuale (VR) per testare affidabilità, prestazioni, dissipazione del calore e mobilità su fondi sconnessi. Il tutto replicando le impervie condizioni che si ritrovano sulla superficie lunare. Sebbene il programma di sviluppo non sia ancora del tutto chiaro, Toyota e JAXA contano di lanciare il primo Lunar Cruiser dopo il 2025, ovvero a un anno di distanza dal “probabile” allunaggio di Artemis III, la prima missione umana a raggiungere il nostro satellite dai tempi di Apollo 17.