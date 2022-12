"The Italians' touch", c'è tanta Italia nei successi BMW

Ci sono i maestri del design e dello stile, da Giugiaro a Michelotti, da Bertone a Gandini, da Frua a Touring e Rivolta. Ma ci sono anche i piloti da leggenda, da Roberto Ravaglia a Pierluigi Martini, da Riccardo Patrese ad Alex Zanardi. Ideata da BMW Italia in collaborazione con BMW Group Classic, la mostra “The Italians’ touch” è un omaggio agli italiani che hanno contribuito, e contribuiscono ancora oggi, alla storia dell’azienda. Testimonianze del passato e del presente, ma che fungono da ispirazione per le sfide del futuro. Inaugurata lo scorso 7 dicembre ad House of BMW in via Verri a Milano, la mostra resterà aperta al pubblico fino al 2 gennaio 2023.

FILO DIRETTO ''Poiché House of BMW è il luogo dove l’hi-tech incontra l’hi-touch – dichiara Massimiliano Di Silvestre, presidente e ad di BMW Italia -, abbiamo pensato insieme al collega Andreas Braun, curatore del BMW Museum di Monaco, che fosse un’opportunità straordinaria raccontare l’Italian touch, anzi “The Italians’ touch”, che ha caratterizzato, e caratterizza ancora oggi, una parte importante della storia di BMW a livello globale. Questa mostra è una storia nella storia. Ma anche una storia di passione, di innovazione, di talento e di persone''.

VEDI ANCHE

THE ITALIAN TEAM Designer e piloti celebri, ma anche artisti che lavorano dietro le quinte. Non si contano i talenti italiani che hanno fatto la differenza nella comunicazione dei valori del brand, dai creativi Gianpietro Vigorelli e Federico Brugia all’artista Sandro Chia, passando per Renzo Vitale, Creative Sound Director del BMW Group, colui che compone i suoni e le colonne sonore delle auto elettriche. Fino a chi promuove e realizza iniziative e progetti di responsabilità sociale, come Milena Pighi.

AUTO E DINTORNI Personaggi del passato e del presente, ma anche i luoghi e la cultura racchiudono un significato simbolico e meritano spazio nel percorso espositivo. Il pensiero va ad esempio a Villa d’Este sul Lago di Como, dove si svolge il Concorso di Eleganza di auto storiche di cui BMW Group è partner da oltre 20 anni. Oppure al Teatro alla Scala di Milano, che proprio quest’anno celebra 20 anni di legame con BMW Italia. Dall'incontro tra il genio italiano e un Costruttore d'auto di fama mondiale, non nascono solo belle auto.

Pubblicato da Redazione, 12/12/2022