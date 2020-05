MUSK LASCIA LA CALIFORNIA? Il settore dell'Automotive è stato tra i più duramente colpiti dall'emergenza Coronavirus. L'obbligo di chiusura degli impianti produttivi, dopo l'Europa, ha rapidamente raggiunto anche gli Stati Uniti, e - com'era prevedibile - questo ha scontentato non pochi produttori. Tra questi il più agguerrito è Elon Musk, che minaccia di spostare la produzione fuori dalla California qualora le autorità locali non accettassero di lasciargli riavviare la produzione.

O RIAPRIAMO O CE NE ANDIAMO Ormai, si sa, le guerre si iniziano sui social. Per annunciare la sua Elon Musk ha scelto Twitter: ''Sposteremo la sede in Texas o in Nevada''. Così recita l'ultimo cinguettio inviperito del numero uno di Tesla. L'interlocutore di Musk, la contea di Alameda, è colpevole di voler obbligare Tesla a rispettare le misure di blocco fino alla fine di maggio, valide per tutte quelle aziende produttrici di beni non essenziali. Decisione che si pone in controtendenza con quanto affermato dal governatore di California, che aveva ventilato una possibile riapertura nei prossimi giorni.

BASTA ESSERE ATTENTI A infastidire in modo particolare il numero uno di Tesla è stato il fatto di essere stato completamente ignorato da chi in California è stato chiamato a gestire l'emergenza Covid-19. Se avessero risposto a una delle sue telefonate, o e-mail, infatti, avrebbe avuto modo di spiegare che la sua volontà di riaprire sarebbe stata accompagnata da un piano di sicurezza molto ben strutturato. Tra le contromisure messe in campo per la prevenzione Musk avrebbe previsto la misurazione della temperatura all'ingresso dello stabilimento, accurate divisioni delle aree di lavoro e obbligo di indossare dispositivi di protezione individuale. Oltre a una rigorosa e quotidiana disinfezione degli spazi e all'avvio di corsi di formazione online per il personale.

QUANTO CI VORREBBE A SPOSTARE TUTTO? La posizione di Elon Musk era abbastanza prevedibile. Che la pandemia fosse cosa da poco conto per lui, in fondo, già si sapeva. Lo scorso marzo, infatti, il patron di Tesla e della compagnia spaziale SpaceX aveva twittato che ''Il panico del coronavirus è stupido'', aggiungendo che il tasso di mortalità del virus sarebbe stato ''fortemente sopravvalutato''. Ma a parte le opinioni personali, realisticamente, sarebbe possibile per Tesla mettere le ruote a un intero impianto produttivo - quello di Fremont - che solo lo scorso anno ha costruito quasi mezzo milione di veicoli? Non lo sappiamo, quello che è certo è che il CEO di Tesla non è tipo da farsi intimorire da imprese improbabili, tanto che un piano di trasloco in quindici mesi sia già in fase di studio, si dice.

E ORA CHE SUCCEDE? Per il momento ancora non è chiaro che piega prenderà la battaglia intrapresa da Elon Musk. Dalla sua parte sembra che ci sia il sindaco di Fremont, Lily Mei, preoccupata per le ripercussioni economiche che avrebbe la chiusura prolungata di impiani produttivi come Tesla (e non solo). Per entrambi sarebbe molto meglio fornire dei protocolli per riaprire in sicurezza, invece di tenere chiuso a tempo indeterminato.