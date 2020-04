DEFENDER GOES ELECTRIC: IL RESTOMOD BY E.C.D.

LA FRONTIERA Abbiamo utilitarie elettriche, abbiamo supercar elettriche, abbiamo il Suv elettrico. Manca ancora l'auto elettrica esplicitamente sbilanciata verso il fuoristrada. Manca, in realtà, solo rivolgendosi ai canali più convenzionali. Perché chiedendo aiuto, ad esempio, a una società di nome East Coast Defender Automotive Design, atelier con sede a Malibu specializzato nel restauro di Land Rover classiche, già oggi hai l'opportunità di farti il tuo Defender full electric. E come power unit, non una qualsiasi: per motore e batterie si pesca nientemeno che dal magazzino Tesla, cioè il leader mondiale in questo campo.

CALIFORNIA CHARGING L'iter è semplice semplice. Ti presenti all'accettazione a bordo della tua Defender - non importa di quale generazione, ad essere escluso sembra solo l'ultimo modello - e lo lasci nelle mani dei meccanici e i designer della E.C.D. Che smonteranno tutto quanto si nasconde sotto la carrozzeria, e trapianteranno sotto il pavimento un propulsore elettrico e un pacco batterie by Tesla da 100 kWh di capacità, lo stesso cioè che equipaggia gli esemplari Model S e Model X ''long range''. Così conciata, l'off-road di Sua Maestà accelererà da 0 a 100 km/h in 5 secondi netti, inoltre marcerà senza fermarsi per 350 km. Ricarica accumulatori in 5 ore, meglio in ogni caso non restare a secco nel bel mezzo del deserto.

E-OFFROAD Per la speciale conversione di Defender in un fuoristrada elettrico, E.C.D. Automotive Design si avvale della collaborazione dei britannici di Electric Classic Cars, dei ''mascalzoni'' il cui talento è concentrato nel svuotare vecchie Porsche, Lotus e altre auto sportive dei propri motori originali, e di sostituirli proprio con le componenti elettriche delle vetture Tesla. Negli Usa è già bell'e che in vendita lo straordinario Rivian R1T, pickup a batterie dalla potenza monstre (800 cv), mentre tra un anno o poco più debutterà anche un elettro off-road a marchio Hummer. Il mercato delle fuoristrada ad emissioni zero è solo che agli albori, interessante sarà assistere anche al suo percorso.