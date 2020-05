MODEL 3 CABRIO: SOLO IN CALIFORNIA Se vi siete chiesti come sarebbe una Tesla a cielo aperto, questo è il momento di scoprirlo. La foto qui sotto, infatti, ritrae una Tesla Model 3 cabrio realizzata dalla Newport Convertible Engineering di Huntington Beach, in California. Quale modo migliore per godersi i suoni della natura, se non una silenziosissima auto elettrica. Ecco quanto costa e quanto ci vuole a realizzare questa particolare versione della creatura di Elon Musk.

COM' È, QUANTO COSTA Da quando ha messo le mani su questa Model 3 a quattro porte, la NCE è diventata l'unico produttore al mondo a fornire Tesla convertibili. Ci vogliono circa due o tre mesi per completare il progetto, inclusi i tempi richiesti per i test contro l'umidità e il vento. Ogni vettura viene dotata di un rinforzo aggiuntivo per mantenere la rigidità e il tettuccio, quando chiuso, ricalca la forma arrotondata del tetto dell'auto originale. Il costo varia dai 30 mila ai 40 mila dollari per la versione con capote pieghevole. Questo si traduce in un spesa complessiva (auto + conversione) di circa 100 mila dollari, a seconda della configurazione di partenza.