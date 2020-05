''CARA'' GUIDA AUTONOMA In questi giorni Elon Musk continua ad essere nel mirino della stampa per aver riaperto le fabbriche prima dei tempi previsti dalla legge, dopo i mesi di chiusura imposti dall'emergenza Coronavirus. Oltre che per dichiarare guerra alla Contea della California, il CEO di Tesla usa Twitter anche per diffondere un annuncio che non farà molto felici i suoi clienti. L'ultimo cinguettio è per far sapere che dal 1° luglio ai nuovi acquirenti Tesla verrà chiesto di pagare 1.000 dollari in più per equipaggiare la propria auto di - quella che lui chiama - guida autonoma, cioè un Autopilot con servizi aggiuntivi. Ma siamo certi che, oltre al prezzo, crescano anche la funzionalità?

I PREZZI CONTINUERANNO AD AUMENTARE Girava voce da un po' che il sistema sarebbe aumentato di prezzo, e ora questo prezzo è stato fissato a 8.000 dollari, mille in più rispetto a quelli richiesti finora. In un secondo tweet il CEO di Palo Alto ha aggiunto che il prezzo dell'opzione di guida autonoma (un pacchetto il cui valore reale Musk stima ''superiore ai 100.000 dollari'') continuerà ad aumentare man mano che gli aggiornamenti del software lo avvicineranno davvero al significato più stretto di autonomous driving.

LE RAGIONI Che stiate pensando di acquistare una nuova Tesla Model 3, Model Y o Model S, l'aumento del prezzo del pacchetto FSD (Full Self Driving) sarà lo stesso per tutti i modelli. Resta il problema di capirne la ragione, però, dato che Musk ha trascurato di specificare se al ritocchino in vigore da luglio corrisponderanno aggiornamenti di sistema. Sistema che, è importante precisarlo, ancora è ben lontano dal traguardo del Livello 5, quello in cui il veicolo ha il controllo completo senza input del conducente.

LA GUIDA AUTONOMA, CHE GUIDA AUTONOMA NON È Al momento la modalità di guida automatica completa di Tesla funziona in collaborazione con l'Autopilot e assiste il conducente in operazioni quotidiane come i cambi di corsia automatici, il controllo dei segnali di stop e il parcheggio in parallelo. Anche se si dice che presto, con un nuovo aggiornamento, potrà sterzare automaticamente sulle strade della città. Chissà quanto inciderà raggiungere questo obiettivo. Intendiamo in termini di prezzo.