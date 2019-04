Autore:

Giulia Fermani

MDW 2019 Contemporaneamente alla 58a edizione del Salone del Mobile, in programma dal 9 al 14 aprile si svolgeranno, in diverse zone di Milano, continuano gli eventi del Fuorisalone organizzati dalle Case auto e dai brand hi-tech. Tra questi c’è anche Peugeot.

PEUGEOT In occasione della Milano Design Week 2019 Peugeot ha allestito uno spazio espositivo in Via Savona 56 dal 9 al 14 aprile. Hastag ufficiale e dichiarazione d’intenti è #Unboringthefuture. Come? Attraverso il passaggio alla mobilità elettrica con l’esposizione di Nuova 208 e della concept 100% elettrica con prestazioni da supercar e che permette anche la guida autonoma di livello 4, grazie al responsive i-Cockpit, Peugeot E-Legend. A troneggiare sull'esposizione Peugeot c’è il Leone monumentale, la scultura a forma di leone alta 5 metri e lunga 12.