PlayeR5, un lettore di cassette per festeggiare i 50 anni di Renault 5

Una rivoluzione elettrica che guarda al futuro, la Renaulution annunciata da Luca de Meo, ma che non dimentica la sua storia, e anzi ne fa tesoro. È proprio la fusione tra passato e futuro a caratterizzare la nuova Renault 5, elettrica presentata qualche mese fa, in tempo per festeggiare i primi 50 anni della storica utilitaria francese (ha debuttato nel 1972).

Renault PlayeR5, effetto nostalgia, ma con tanta tecnologia

IL WALKMAN Giocando tra vecchio e nuovo, stuzzicando i ricordi di chi era giovane in quegli anni, Renault presenta PlayeR5, un lettore di cassette portatile come quello che si portava infilato nella tasca dei jeans, oppure dentro lo zaino Invicta. La casa francese lo definisce “un’icona degli anni Settanta”, ma la verità è che i lettori di cassette portatili (impropriamente chiamati “Walkman” dal modello di maggior successo dell’epoca, prodotto da Sony) sono nati nel 1975, e occorrerà aspettare gli anni Ottanta perché si diffondano in maniera massiccia. Ma per chi ha abbastanza primavere sulle spalle, è un dettaglio tutto sommato poco importante.

Renault PlayeR5, in pre-ordine sul sito The Originals di Renault

PROPRIO COME ALLORA Molto più importante è il dispositivo stesso, perché dei vecchi mangianastri portatili non ha solo la forma, e vi costringerà a rispolverare dalla cantina (o dalla soffitta, o dovunque abbiate conservato i vostri vecchi mix tape - perché li avete conservati, vero???) le cassette che avete consumato in gioventù. Tasto “Play” per ascoltarle, tasti “Rewind” e “Fast Forward” per andare avanti e indietro nel nastro procedendo per tentativi, senza la comodità dello skip a cui ci hanno abituato i lettori MP3. C’è persino il tasto “Rec” per incidere su cassetta l’audio esterno: per chi è stato giovane in quegli anni, la procedura standard era appiccare il lettore alla cassa della radio per registrare i successi musicali del momento.

Renault PlayeR5, per festeggiare i 50 anni della storica utilitaria francese

E LA TECNOLOGIA? Così come la nuova Renault 5 riprende stile e forme del passato, ma è moderna nella tecnologia (e rigorosamente solo elettrica), anche il lettore di cassette di Renault ha fatto tesoro dei passi avanti compiuti in questi anni: non serve girare con una cartucciera di pile stilo di ricambio in tasca, perché il dispositivo ha una batteria interna che garantisce dalle 8 alle 10 ore di riproduzione continua, e che si ricarica tramite presa USB-C. Ancora, c’è l’immancabile jack audio per le cuffiette, ma non manca la possibilità di collegare il lettore a casse o auricolari Bluetooth.

Renault PlayeR5, jack da 3,5 ma anche audio Bluetooth

IL PREZZO DELLA NOSTALGIA Grande 140,8 x 88,8 x 33,5 mm, il PlayeR5 ha una colorazione gialla e nera che riprende quella della nuova R5 ed è in pre-ordine sul sito The Originals di Renault al prezzo di 189 euro. Una cifra importante, ma vuoi mettere? Ah, e comunque nel prezzo è compresa anche una audiocassetta vergine da 60 minuti. Da utilizzare rigorosamente per registrare le hit dell’estate sparate a palla dalle casse della macchina!

Pubblicato da Claudio Todeschini, 02/07/2022