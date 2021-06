NON CHIAMATELE SNEAKER! Di recente Puma ha siglato una partnership con il Cavallino Rampante per creare una sneaker ispirata all’hypercar ibrida Ferrari SF90 Stradale. La ION F - questo il nome del prodotto - si distingue per la presenza di un pannello in poliuretano termoplastico (TPU) riflettente nella parte posteriore. Quest’ultimo è avvolto da una speciale schiuma PU, le cui forme si ispirano liberamente alla parte centrale dello splitter del bolide di Maranello. In aggiunta, i gancetti magnetici sul frontale richiamano la resistenza alle sollecitazioni G che la SF90 affronta quando corre alla massima velocità.

CAVALLINO RAMPANTE Moltissimi sono poi i cenni alla Casa modenese: la colorazione rossa e bianca, il Cavallino Rampante sulla tomaia e il badge Ferrari sul retro. Le Puma ION F Ferrari saranno vendute solo in alcuni negozi del brand tedesco e direttamente sul sito web dell'azienda. A breve saranno disponibili anche nei Ferrari Store e sulla pagina web ufficiale della casa di Maranello. Il prezzo? Da vera fuoriserie: 450 euro!

IL LEGAME FRA UOMO E MACCHINA ION F fa parte di una più ampia collezione che Puma realizza in collaborazione con Ferrari. Le sneaker si ispirano alla connessione che unisce le forme sinuose delle auto del Cavallino e l'anatomia umana. Un oggetto che evidenzia il legame che sussiste fra abbigliamento, auto e corpo. Non è la prima volta che Puma lavora congiuntamente con una Casa automobilistica per sviluppare calzature luxury. Sul finire del 2020 collaborò infatti con Porsche per creare otto set di scarpe ispirati alle generazioni della celebre 911 Turbo.