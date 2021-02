PORSCHE DESIGN In Porsche si stanno dando parecchio da fare per quanto riguarda prestazioni e aerodinamica, come abbiamo visto recentemente grazie alla 911 GT3 prossima ventura. Ma i designer indipendenti non stanno a guardare, ed è il caso di una nostra vecchia conoscenza. Già più volte vi abbiamo presentato i lavori di quel fenomeno dei rendering che è Khyzyl Saleem (The Kyza su Instagram, dove vanta ormai quasi un milione di follower).



IL RENDERING In questa occasione, il designer resta fedele a GT2 RS, ma dandole un tocco decisamente personale. Come potete osservare nella nostra ampia fotogallery, oltre a un assetto notevolmente ribassato, lo spoiler posteriore è infatti una vera e propria ''coda di balena'' che richiama alla mente la prima 911 Turbo di oltre quarant'anni fa, o la 911 Carrera 3.0 RS.



QUASI REALE? Differentemente dalla maggior parte dei rendering di cui parliamo di solito, in questo caso la notizia è che si tratta di una coda di balena che potrebbe diventare realtà, grazie al progetto parallelo di tuning LTO (Live To Offend), dietro al quale sta sempre lo stesso Saleem insieme a un socio. Una coda di balena che, peraltro, potrebbe trovare spazio anche su altri modelli di 911, come le Carrera. Staremo a vedere.