Da sportiva elegante a bestia apocalittica

Porsche 911 da sempre significa eleganza e sobrietà: linee semplici e classiche. Ecco: dimenticatevi del tutto queste parole, perché il rendering di Khyzyl Saleem ci mostra una 964 (la versione di 911 prodotta tra il 1989 e il 1993) davvero all'opposto di quello stile.

IL RENDERING Sembra infatti uscita da un film post-apocalittico, una Porsche 911 come potremmo vederla nella saga di Mad Max. O forse adatta a questo particolare 2020. Se è vero che ''less is more'', il 3D artist ha ottenuto il suo scopo di renderla estrema e aggressiva anche togliendo molto: tante parti della carrozzeria sono state rimosse, lasciando elementi in vista che danno un aspetto decisamente selvaggio a questa 964 che potrebbe far venire un infarto a molti puristi/porschisti.

I DETTAGLI Via il frontale per far spazio a uno splitter da corsa più largo dell'auto stessa, via le coperture delle gomme, Rotiform su misura, e dentro fari sottili. Nuove gonne in fibra di carbonio per le fiancate, e soprattutto via il paraurti, lasciando in vista il sistema di scarico, evidenziato da una barra a LED luminosi.