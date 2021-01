UNO DOPO L'ALTRO Sono passati solo pochi giorni dalla presentazione di Dacia Bigster, concept SUV che sbarcherà entro il 2025 nell'affollato segmento C. Ora sbucano nella websfera anche le immagini di Bigster in versione pickup, decisamente più votata all'avventura (o all'uso professionale). Solo un rendering. Almeno, per il momento.

GEMELLI DIVERSI Dalla ricostruzione grafica di KDesign AG, le somiglianze col prototipo del SUV mostrato in anteprima i giorni scorsi sono evidenti, ovviamente con le differenze del caso. Qui il concept di Bigster perde il classico bagagliaio in funzione del cassone aperto, mentre i mancorrenti sul tetto sono stati accorciati.

SUV VS PICKUP Certo, se SUV fa rima con successo non si può dire altrettanto dei pickup, che nel nostro Paese interessano una piccolissima fetta di utenti. Tra le due categorie, insomma, non c'è proprio partita, ma chissà. Lo scorso anno, dopotutto, il designer Kleber Silva aveva ipotizzato un SUV 7 posti chiamato Grand Duster e non fallì di molto il pronostico, visto il nuovo Bigster. Al contrario, tuttavia, il rendering di KDesign AG, per quanto interessante, sembra destinato a rimanere tale.