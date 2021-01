TUTTOFARE Da sempre considerato uno dei mezzi più versatili nella gamma Nissan, il piccolo furgone elettrico e-NV200 potrebbe trasformarsi non solo in un pratico camper, ma uno di quelli pensati per affrontare i rigori dell’inverno, e permetterci di avventurarci in una spedizione tra le nevi perenni. Nissan ha presentato un concept chiamato per l’appunto Winter Camper, dedicato agli appassionati delle avventure eco-sostenibili.

CAMPEGGIO DI LUSSO Il concept proposto dalla casa giapponese offre tutti gli accessori necessari per potersi arrangiare all’aria aperta, senza rinunciare a qualche piccola comodità. La batteria integrata da 220V, necessaria per alimentare il frigorifero, le luci e le prese elettriche (per alimentare i propri device) può essere ricaricata con i pannelli solari montati sul tetto. Cucina integrata, letti pieghevoli nella tenda apribile sul tetto, pannelli rivestiti e vetro isolante fanno il resto.

PENSATO PER L’OFF-ROAD Anche l’esterno dell’e-NV200 è stato modificato per poter affrontare condizioni se non proprio estreme, quantomeno non convenzionali: le gomme sono specifiche per l’off-road, le sospensioni modificate per meglio assorbire le asperità del terreno e aumentare la distanza da terra. Davanti, anche se nelle foto non si vedono, sono stati montati anche due faretti a LED da 5400 lumen per garantire la massima visibilità quando necessario. Ancora, completano la dotazione da fuoristrada i paraspruzzi specifici, le protezioni sottoporta, le barre di rinforzo laterali sotto la scocca, e tappetini in gomma.

MOTORE E BATTERIA Il concept Winter Camper si basa sull’e-NV200 Combi, la versione per professionisti, con un motore elettrico da 109 CV e 80 kW di potenza, capace di erogare 254 Nm di coppia massima. Trazione anteriore, cambio CVT, velocità massima di 123 km/h e uno “0-100” coperto in 14 secondi. Numeri non certo da sportiva, ma più che sufficienti per muoversi in tranquillità su sterrati e strade di montagna. La batteria ha una capacità di 40 kWh, capaci di regalare all’e-NV200 un’autonomia di circa 275 km. Collegata a una colonnina di ricarica rapida, può tornare all’80% in meno di un’ora.

ARRIVERÀ? Difficile rispondere a questa domanda. Al momento, l’e-NV200 Winter Camper è solo un concept realizzato per mostrare come anche un mezzo elettrico possa fare le stesse cose di un termico tradizionale (anche se alcuni degli accessori utilizzati per questo kit sono comunque disponibili come after market). Dovesse suscitare interesse, però, non è escluso però che il camper possa venir realizzato, magari in piccola tiratura.