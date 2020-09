DOPPIO RUOLO Eugenio Blasetti ha assunto l’incarico di responsabile External Affairs (relazioni esterne, ndr) di Mercedes-Benz in Italia, in aggiunta al suo ruolo di responsabile Press Relations (relazioni con la stampa, ndr) per Mercedes-Benz Cars and Vans. Cinquantanove anni, romano, sposato con due figli, Eugenio Blasetti inizia la sua carriera professionale in Mercedes-Benz Italia nel 1989 nell’area del post-vendita come consulente economico. Due anni dopo passa alla Direzione Marketing Mercedes-Benz vetture dove, con sempre maggiori responsabilità tra prodotto e comunicazione, ha contribuito a sviluppare la strategia di Mercedes-Benz e smart per il mercato italiano. Nel 2016 ha assunto la responsabilità del settore Press Relations, che ora si estende agli External Affairs and Public Policies.

LE PAROLE DEL CEO MERCEDES “La passione e lunga esperienza di Eugenio, unite alla sua naturale apertura verso tutto ciò che è innovazione, ne fanno il miglior ambasciatore dei valori che rappresentano oggi il nostro Gruppo. Ed è per noi fondamentale riuscire a condividerli attraverso un costante e costruttivo dialogo con la società, le istituzioni e gli stakeholder”, ha dichiarato Radek Jelinek, Presidente e CEO di Mercedes-Benz Italia. “Un ruolo di grande responsabilità, strategico per rafforzare la reputazione della nostra azienda e contribuire alla sua performance. A Eugenio vanno i miei migliori auguri per questa nuova, impegnativa sfida professionale”.