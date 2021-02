NASCITA DI UN MITO Come noto, il celebre motore rotativo Wankel di Mazda rivivrà sotto forma di range extender a bordo del crossover full-electric MX-30 (qui la prova su strada). Una consolazione per i tanti appassionati di questo propulsore sui generis, montato per la prima volta a bordo della Mazda Cosmo Sport del 1967. La due posti che vedete qui sotto, datata 1970, appartiene alla Serie II (1968-72). E proprio questo esemplare della storica coupé sportiva giapponese andrà all'asta il prossimo mese negli USA da Mecum Actions. Affare fatto?

COME NUOVA La carrozzeria sembra davvero in ottimo stato, senza alcuna traccia di ruggine o ammaccatura. Tuttavia la tinta che riveste le forme filanti della GT non è quella originale del '70, in quanto l’auto è stata riverniciata circa una ventina di anni fa. Gli interni vintage di questa Mazda Cosmo Sport, le sue sedute in pelle nera con inserti pied de poule, gli indicatori analogici e il volante in legno pregiato sono un vero tuffo nel passato (qui lo speciale sui 100 anni di Mazda). Il sedile del guidatore è un tantino logoro, ma in generale rivestimenti e finiture hanno resistito bene all’usura del tempo. Vale la pena ricordare che l’auto in questione è equipaggiata con impianto stereo Hitachi a 8 altoparlanti Clarion e dispone pure del sistema di climatizzazione originale del 1970. Una caratteristica estremamente rara per un’auto con più di cinquanta primavere alle spalle.

PEZZO UNICO Senza ombra di dubbio, il pezzo forte della Cosmo Sport si nasconde proprio sotto il cofano, ed è il motore Wankel 0813 a doppio rotore. Sulla Serie II, la cilindrata del propulsore venne portata a 982 cc per una potenza massima di 128 CV e 140 Nm di coppia. Il tutto abbinato a un cambio manuale a cinque velocità e alla trazione posteriore. Con un peso di 940 kg circa, appena uscita di fabbrica, Mazda Cosmo Sport era in grado di raggiungere una velocità di punta compresa fra i 185 e i 200 km/h. Al momento non è dato sapere la base d’asta dell’auto, ma Mecum Acutions sottolinea che fra il 1968 e il 1972 vennero costruite solo 833 Cosmo Sport Serie II. Quella che avete sotto gli occhi è dunque un gioiello raro, per il quale forse vale la pena fare pazzie.