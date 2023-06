Che foto spettacolari! Sai di chi sono?

Probabilmente lo conoscete già perché ha firmato lui le foto ufficiali della Toyota GR86 (qui la nostra prova in video), ma ora è giunto il momento di conoscere un po' meglio il fotografo Jayson Fong, australiano trapiantato in UK, che quest'anno ha vinto il premio Newpress 2023 Award for Automotive Photographer.

LA FOTO CHE GLI È VALSA IL PREMIO La foto che gli ha consegnato la vittoria è quella che trovate in copertina, con l'aereo Spitfire che vola sopra il prototipo dell'Aston Martin Lagonda Bulldog (e qui sopra trovate la gallery completa), ma di lavori che lasciano a bocca aperta Fong ha riempito la sua pagina Instagram. Qui sotto una delle sue tante, pregevoli gallery.

LE SPECIALITÀ DI FONG Come si vede dalle sue numerose gallery su Instagram, Fong si diletta sia con le auto di produzione e le foto still-life sia con le foto d'azione e pure dai campi di gara. Ma non è solo un talentuoso fotografo, infatti è anche un artista che disegna illustrazioni di grande impatto e il suo nuovo progetto è occuparsi di design, realizzando livree personalizzate sulle auto da corsa. Trovate tutto sul suo sito internet. Complimenti, Jayson!

Pubblicato da Emanuele Colombo, 06/06/2023