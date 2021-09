Climate Change

Si sta svolgendo in questi giorni a Milano l’evento All4Climate Italy 2021, che fino al 2 ottobre coinvolgerà tutti i giovani impegnati nella lotta contro i cambiamenti climatici, con l’obiettivo di promuovere un dialogo attivo attorno alle sfide della crisi più importante di questo secolo, per raggiungere i target dell’Accordo di Parigi.

Hyundai Ioniq 5, partner di All4Climate Italy 2021: Greta Thunberg a Milano

C’È ANCHE GRETA All’evento Youth4Climate partecipano due giovani in rappresentanza di ognuno dei 197 Paesi membri dell’UNFCCC (la Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici), impegnati in gruppi di lavoro e dibattiti. Con loro ci saranno anche le attiviste Greta Thunberg e Vanessa Nakate. L’evento dedicato ai giovani anticipa il Pre-COP26 di Milano, in cantiere dal 30 settembre al 2 ottobre al Centro Congressi di Milano, MiCO: si tratta di un incontro preparatorio delle Nazioni Unite in vista della Conferenza delle Parti sul clima (COP26) che si terrà a novembre a Glasgow, nel Regno Unito. In questa occasione i giovani di Youth4Climate incontreranno le ministre e i ministri giunti a Milano per la PreCOP26, a cui presenteranno le proprie proposte per scongiurare la catastrofe ecologica.

Hyundai Ioniq 5, partner di All4Climate Italy 2021

E HYUNDAI? In qualità di partner “tecnico” della manifestazione, la casa coreana ha messo a disposizione dell’evento una flotta di Ioniq 5, il suo nuovo modello 100% elettrico (qui la nostra video-anteprima) che verrà utilizzato per i trasporti, i transfer degli ospiti dove si svolgono le diverse attività dell’evento All4Climate Italia.

LE DICHIARAZIONI “Il settore automobilistico svolge un ruolo chiave nel panorama del cambiamento climatico globale”, ha dichiarato Michael Cole, presidente e CEO di Hyundai Motor Europe. “Come leader nella mobilità senza emissioni, il nostro chiaro obiettivo è di ridurre le emissioni di CO2, una delle principali cause del cambiamento climatico. Fornendo veicoli elettrici a batteria come shuttle ufficiali dell'evento All4Climate dimostriamo che non stiamo solo parlando di combattere il cambiamento climatico ma lo stiamo facendo attivamente, ogni giorno”. Hyundai, come molte altre case, punta a diventare carbon neutral entro il 2045, e a raggiungere il 30% delle vendite globali di veicoli a zero emissioni entro il 2030.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 28/09/2021