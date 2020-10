NEMICI AMICI Il binomio suona sfrontato, eppure anche gli acerrimi rivali di città, unendo le forze, possono creare qualcosa di importante. Stiamo parlando di SUV e monopattini elettrici. Range Rover ha così deciso di fondere insieme i due elementi, confezionando il pacchetto completo: il SUV col monopattino elettrico al proprio interno.

OTTIMIZZARE Arrivi fino in città col SUV, trovi parcheggio (mica semplice). E come arrivi in centro? Ma ovvio, con il monopattino. Range Rover immagina lo scenario tipo e realizza le versioni in edizione limitata Evoque e Discovery Sport Urban View Segway-Ninebot. I due SUV, sono equipaggiati di monopattino elettrico di serie, per potersi gestire al meglio negli spostamenti urbani, laddove il veicolo a quattro ruote diventasse un limite.

LIMITED EDITION Range Rover Evoque e Discovery Sport con tetto panoramico saranno vendute, in serie limitata, in abbinamento ad un monopattino Segway-Ninebot Max G30. Si tratta di una limited edition di 200 unità totali in vendita da ottobre a dicembre 2020.

BINOMIO VINCENTE Il successo dei monopattini elettrici è sempre più tangibile: rappresentano un’alternativa semplice e a zero emissioni per gli spostamenti a corto raggio, un mezzo complementare all’automobile, magari per percorrere velocemente l’ultimo chilometro o per entrare nelle aree a traffico limitato. Jaguar Land Rover Italia ha condotto un'indagine lo scorso giugno: anche tra i propri clienti, i risultati della ricerca hanno confermato il trend della micro-mobilità in sensibile crescita. Ed ecco ora i SUV Range Rover compresi di monopattino. Occhio però a dove lo parcheggiate: a Milano i monopattini in sosta vietata rischiano di fare una brutta fine...